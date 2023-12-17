أخبار مصر24 ساعة| مصر تنضم إلى "بريكس".. 32 مليار دولار وفرص جديدة

اخبار مصر ... مطلع العام الجديد، 2024، وتحديدا أول يناير منه، تدخل مصر مرحلة جديدة، من الأداء الاقتصادي الإيجابي، الذى من شأنه أن يساهم، وبشكل كبير، فى علاج الأزمة الاقتصادية الكبرى، المتمثلة فى نقص العملة الصعبة.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

مصر في "بريكس" أول يناير.. 32 مليار دولار وفرص استثمارية جديدة

مطلع العام الجديد، 2024، وتحديدا أول يناير منه، تدخل مصر مرحلة جديدة، من الأداء الاقتصادي الإيجابي، الذى من شأنه أن يساهم، وبشكل كبير، فى علاج الأزمة الاقتصادية الكبرى، المتمثلة فى نقص العملة الصعبة.

مفاوضات سد النهضة.. فرصة أخيرة للتوصل إلى اتفاق؟

تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم السبت، جولة جديدة من المفاوضات بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على فرع النيل الأزرق، فهل تكون فرصة أخيرة للتوصل إلى اتفاق؟.

سنواجه هذا التحدي.. الحكومة تحظر تصدير السكر والبصل للسيطرة على ارتفاع الأسعار

حظرت الحكومة تصدير بعض السلع الأساسية لمواجهة الزيادة غير المسبوقة في الأسعار، كما عملت على زيادة حجم المعروض منها في المنافذ الحكومية والسلاسل التجارية لتلبية احتياجات المواطنين وضبط الأسواق.

مصر تعلن الحداد 3 أيام على وفاة أمير دولة الكويت

نعت جمهورية مصر العربية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم السبت الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣.

خطوات شراء تذاكر المترو من ماكينات TVM

أعلنت وزارة النقل تفعيل ماكينات حجز تذاكر واشتراكات المترو إلكترونيًا للركاب، من خلال ماكينات TVM في محطات مترو الأنفاق.

الإجازة الرسمية الأولى للموظفين في مصر 2024.. موعدها وتفاصيل عنها

يستعد الموظفون في مصر للحصول على الإجازة الرسمية الأولى والمدفوعة الأجر لعام 2024، التي تأتي بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

القاهرة الإخبارية: انتقال فرق التحقيق لموقع إسقاط الجسم الطائر في دهب

أعلنت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل نقلا عن مصادر رفيعة المستوى بانتقال فرق التحقيق المصرية لموقع إسقاط الجسم الطائر قبالة سواحل مدينة دهب.

أبو العينين ينعي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت: فقدنا قائدا استثنائيًا وأميرًا شجاعًا ستظل مواقفه الخالدة رمزا مضيئا في تاريخ أمتنا

بمزيد من مشاعر الحُزن والأسى، نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب المصري، قائلًا: "نُشاطر دولة الكويت الشقيقة - حكومةً وشعبًا - الأحزان في وفاة المغفور له بإذن ربه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وأحد زعماء وحكماء و قادة العرب المخلصين. الذي اتسمت مواقفه بالوطنية لنصرة قضايا أمته".

هيئة الدواء تكشف عن أفضل وقت لتناول الفيتامينات على مدار اليوم

كشفت هيئة الدواءعن أفضل وقت لتناول الفيتامينات على مدار اليوم ، في إطار منشوراتها الدورية لرفع التثقيف الصحي لدي المواطنين.

وزيرا الاتصالات والنقل يفتتحان مكتب بريد محطة الملك فؤاد بكفر الشيخ

افتتح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقهما اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ مكتب بريد "محطة الملك فؤاد" بمنطقة منشية فؤاد فى محافظة كفر الشيخ؛ بحضور عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن المحافظة بعد الانتهاء من أعمال رفع كفاءة محطة قطار الملك فؤاد التاريخية أو ما تُعرف باسم «المحطة الملكية» وتطويرها وترميمها وتحويلها لمكتب بريد لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة وخدمات مصر الرقمية للمواطنين؛ وكان فى استقبالهم الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

الكنيسة الأرثوذكسية تنعى أمير الكويت: نذكر مواقفه التاريخية في دعم الأمة العربية

نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 86 عامًا بعد أن قضى عمره في خدمة بلاده الكويت في مختلف المناصب وكان خير خلف لخير سلف.

وزير النقل يوجه بالتطوير الفوري لمحطة سكك حديد كفر الشيخ| تفاصيل

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة كفر الشيخ محطة سكة حديد كفر الشيخ، حيث تفقد الوزير الساحة الخارجية وأرصفة المحطة ؟.

أقصر نهار وأطول ليل في العام.. الجمعة المقبلة تشهد بداية فصل الشتاء

قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي إن فصل الشتاء سيبدأ في مصر ودول النصف الشمالي من الكرة الأرضية يوم الجمعة المقبل ويستمر نحو 89 يوما.

3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدًا.. الأرصاد تحذر

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى، كما توقعت سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

استعدوا للشتاء الحقيقي.. بيان مهم من مركز المناخ بشأن طقس الخميس المقبل

كشف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حالة طقس الفترة المقبلة، موضحا أن مجمل حالة طقس في الوقت الحالي “دافئ نهارا.. بارد ليلا”.

تعرف على أهم المشروعات الاقتصادية بالصعيد .. انفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن أهم المناطق الاقتصادية بالصعيد .