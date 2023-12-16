خطوات شراء تذاكر المترو من ماكينات TVM

أعلنت وزارة النقل تفعيل ماكينات حجز تذاكر واشتراكات المترو إلكترونيًا للركاب، من خلال ماكينات TVM في محطات مترو الأنفاق.

ودشنت ماكينات TVM لصرف التذاكر وتجديد الاشتراكات وشحن محفظة التذاكر، وجرى تركيب وتوزيع ماكينات الصراف الآلي على جميع محطات الخطين الأول والثانى طبقا لكثافة الركاب في المحطات.

وتتميز ماكينات TVM بسهولة الاستخدام عن طريق شاشة مستخدم سهلة الاستخدام تعرض بيانات إمكانيات الماكينة باللغة العربية أو الإنجليزية ويمكن للمستخدم التبديل بينهما حسب الاختيار، ويمكن للراكب شراء تذاكر الرحلة الواحدة حتى 10 تذاكر في العملية الواحدة، وشحن محفظة التذاكر تجديد الاشتراكات وإعادة شحن محفظة التذاكر.

كما تقبل الماكينة العملات الورقية من فئات (10/5/ 20/ 50/ 100/ 200) جنيه وكذلك العملات المعدنية فئة الجنيه ونصف الجنيه.

ويمكن شراء تذاكر رحلة واحدة من رصيد كارت محفظة مشحون، وتعد خدمة جديدة لجمهور الركاب تتيح لحامل المحفظة استخدام الرصيد لشراء تذاكر لذويه دون الالتزام بهم في محطات الخروج.

وأوضحت وزارة النقل على حسابها الرسمي بموقع يوتيوب طريقة الحصول على التذاكر من ماكينات TVM بمحطات المترو.

طريقة الحصول على التذاكر من ماكينات TVM في محطات المترو



- اختيار المحطة المتواجد بها الراكب

- اختيار المحطة التي سيتوجه إليها الراكب

- تحديد عدد التذاكر

- دفع النقود عبر الماكينة واستلام التذاكر

وكان أحمد الهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، كشف تفاصيل تركيب وتفعيل ماكينات "TVM"، لصرف التذاكر بالخط الأول والثاني للمترو.

وقال المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، خلال تصريحات تلفزيونية: "ماكينات TVM ستصرف التذاكر آليا بدون أي تدخل من العنصر البشري نهائيا". وأضاف: "سيتم تجديد اشتراكات المترو أيضا من خلال ماكينات TVM، لافتا إلى أنه"تم تركيب هذه الماكينات المحطات في الخط الأول والثاني، وتم تركيب 50 ماكينة في محطات الخط الأول و36 ماكينة في الخط الثاني".

وأشار المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق إلى أن "هذه الماكينات تتيح للركاب شراء تذكرة الرحلة الواحدة حتى 10 تذاكر مرة واحدة، وهناك محطة التذاكر، التي تباع في كل محطات المترو التي تم تركيب الماكينات بها وتتيح للركاب شراء تذكرة الرحلة الواحدة حتى 10 تذاكر".