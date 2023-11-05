اسعار تذاكر المترو والقطارات والنقل العام الآن بعد تحريك أسعار البنزين|مفاجأة سارة

يهتم الكثير بالبحث عن اسعار تذاكر المترو والقطارات والنقل العام ، بعدما قررت لجنة التسعير التقائي تحريك أسعار البنزين بأنوعه الثلاثة يوم الجمعة الماضي.

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خريطة اسعار تذاكر المترو 2023

ويقدم موقع صدى البلد اسعار تذاكر المترو الجديدة اليوم ، حيث أنها ثابته لم تتغير ولم يصدر أي تصريحات حول أسعارها ، بما يعني أنها كما هي دعما للمواطنين وحرصا عليهم :

1- 9 محطات مرحلة واحدة، سعر التذكرة 5 جنيهات.

2- 16 محطة مرحلتين سعر التذكرة 7 جنيهات.

3- اسعار تذاكر المترو 25 محطة 3 مراحل، سعر التذكرة 10 جنيهات.

4- اكبر من 25 محطة، 4 مراحل، سعر التذكرة 10 جنيهات.

اسعار تذاكر المترو الخط الثالث

اسعار تذاكر المترو الأنفاق للخط الثالث، مطابقة لكافة الخطوط الآخرى، وهي 5 جنيهات لعدد 9 محطات، و7 جنيهات لعدد 16 محطة، و10 جنيهات لأكثر من 16 محطة.



المترو

اسعار اشتراكات المترو :

9 محطات :

اشتراك شهري 185 جنيه بواقع تكلفة تذكرة 3.1 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 38%

تعريفة الاشتراك الربع سنوي 500 جنيه وبنسبة 10% خصم إضافية.

اشتراك سنوي لخطين مترو بسعر 2760 جنيه.

اشتراك سنوي ثلاثة خطوط مترو بسعر 3465 جنيه.



16 محطة :

اشتراك شهري 230 جنيه بواقع تكلفة تذكرة 3.8 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 45%

تعريفة الاشتراك الربع سنوي 630 جنيه وبنسبة 9% خصم إضافية .

اشتراك سنوي ثلاثة خطوط مترو بسعر 3465 جنيه.

25 محطة:

اشتراك شهري 270 جنية بواقع تكلفة تذكرة 4.5 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 55%.

وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 760 جنية وبنسبة 6% خصم إضافية.

اشتراك سنوي ثلاثة خطوط مترو بسعر 3465 جنيه.



اكبر من 25 محطة:

اشتراك شهري 360 جنيه بواقع تكلفة تذكرة 6.0 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 40% .

تعريفة الاشتراك الربع سنوي 1000 جنيه وبنسبة 7% خصم إضافية .

اشتراك سنوي ثلاثة خطوط مترو بسعر 3465 جنيه.

اسعار تذاكر النقل العام بعد تحريك البنزين

تظل أسعار النقل العام كما هي بدون أي زيادة نتيجة عدم تحركي سعر السولار ويظل كما هو بـ 8:25 جنيه وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم المواطن:

النقل العام

وجاء سعر تذكرة ركوب أتوبيسات النقل العام:

اتوبيس عادى حتى 30 كم : 6 جنيه بدلا من 5.5 جنيه.

اتوبيس عادى حتى 40 كم : 8.5 بدلا من 7.5 جنيه.

اتوبيس مكيف: 11.5 بدلا من 10.5 جنيه.



تعريفة ركوب خطوط النقل الجماعى:

مينى باص عادى : 6.5 بدلا من 6 جنيه

مينى باص مكيف: 11.5 بدلا من 10.5 جنيه.

اتوبيس مكيف: 13.5 بدلا من 12.5 جنيه.



اسعار تذاكر القطارات بعد تحريك البنزين

تظل أسعار تذاكر القطارات أيضا كما هي بدون زيادة مواعاة للمواطنين لعدم زيادة السولار تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي ، حيث جاءت الاسعار كالتالي :



-سعر تذكرة قطارات التالجو من القاهرة إلى أسيوط،350 جنيها للدرجة الأولى، و250 للدرجة الثانية.

-سعر تذكرة القطارات التالجو من القاهرة إلى سوهاج، 500 للدرجة الأولى، و300 جنيه للدرجة الثانية.

-سعر تذكرة القطارات التالجو من القاهرة إلى قنا، 550 جنيها للتذكرة الأولى، و350 للدرجة الثانية-

- سعر تذكر القطارات التالجو من القاهرة إلى الأقصر، 600 جنيه للدرجة الأولى، و400 للدرجة الثانية.

اسعار تذاكر القطارات

وبحسب المسافة يتحدد سعر تذكرة القطارات المكيفة من القاهرة إلى بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وإليكم سعر تذكرة القطارات المكيفة:

-سعر تذكرة القطارات المكيفة من القاهرة إلى بني سويف، 100 جنيه للدرجة الأولى و70 جنيها للدرجة الثانية للقطارات vip، أما القطارات الإسباني، 60 جنيها للدرجة الأولى، 45 جنيها للتذكرة الدرجة الثانية.

-سعر تذكرة القطارات المكيفة من القاهرة إلى المنيا، 155 جنيها للدرجة الأولى و115 للدرجة الثانية في قطارات المكيفة vip، و90 جنيها للدرجة الأولى و70 جنيها للدرجة الثانية في قطارات المكيفة الإسباني.

-سعر تذكرة القطارات المكيفة من القاهرة إلى أسيوط، 195 جنيها للدرجة الأولى و135 جنيها للتذكرة الدرجة الثانية، في قطارات vip، و120جنيها للدرجة الأولى، و80 للدرجة الثانية في قطارات المكيفة الإسباني.

اسعار تذاكر القطارات

-سعر تذكرة القطارات المكيفة من القاهرة إلى سوهاج والعكس، 220 للدرجة الأولى و155 جنيها للتذكرة الدرجة الثانية في قطارات vip و130جنيها للدرجة الأولى و100 جنيه للتذكرة الدرجة الثانية بقطارات المكيفة الإسباني.

-سعر تذكرة القطارات المكيفة من القاهرة إلى قنا والعكس، 265 جنيها للدرجة الأولى و175 جنيها للدرجة الثانية في القطارات المكيفة vip، أما سعر تذكرة القطارات المكيفة الإسباني الدرجة الأولى 155 جنيه، والدرجة الثانية 115 جنيه.

-سعر تذكرة القطارات المكيفة من القاهرة إلى الأقصر 2023، الدرجة الأولى 280 جنيها، و190 للدرجة الثانية على القطارات المكيفة vip، أما سعر تذكرة القطارات المكيفة الإسباني الدرجة الأولى 165 جنيها و120 جنيها للدرجة الثانية.

-سعر تذكرة القطارات المكيفة من القاهرة إلى أسوان والعكس، الدرجة الأولى 335 جنيها، و215 جنيا للدرجة الثانية على القطارات vip أما سعر تذكرة القطارات المكيفة الإسباني من القاهرة إلى أسوان 2023 الدرجة الأولى 200 جنيه للدرجة الأولى، و145 جنيها للدرجة الثانية.

-سعر تذكرة القطارات الروسي من القاهرة إلى بني سويف 2023، المكيفة 60 جنيها والثالثة العادية 35 جنيها.

اسعار تذاكر القطارات

-سعر تذكرة القطارات الروسي من القاهرة إلى المنيا 2023، المكيف 85 جنيها، و45 العادي الثالثة.

-سعر تذكرة القطارات الروسي من القاهرة إلى أسيوط 2023، المكيف 105 جنيهات والعادي 60 جنيها.

--سعر تذكرة القطارات الروسي من القاهرة إلى سوهاج 2023 المكيف 120جنيها، العادي 65 جنيها.

-سعر تذكرة القطارات الروسي من القاهرة إلى قنا 2023، المكيف 135 جنيها و75 العادي.

اسعار تذاكر القطارات

--سعر تذكرة القطارات الروسي من القاهرة إلى الأقصر 2023، المكيف 150جنيها، و80 جنيها العادي.

سعر تذكرة القطارات الروسي من القاهرة إلى أسوان 2023، المكيف 170 جنيها للتذكرة و100 جنيه العادي.

يبحث الكثير عن اسعار البنزين الجديدة الآن بعد الزيادة ، حيث قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة جديدة للبنزين بأنواعه.

ما هي أسعار البنزين اليوم؟

ويطرح الكثير سؤال ما هي اسعار البنزين اليوم؟، حيث قررت اللجنة زيادتها ليكون سعر لتر البنزين الأكثر شعبية وهو بنزين 80 ليكون 10 جنيهات بدلا من 8:75 جنيه.

أسعار البنزين

ما هي أسعار السولار الجديده؟

كما يبحث الكثر عن ما هي اسعار السولار الجديده؟ ، وهل تم زيادة سعر السولار أم لا ، حيث لم تقرر اللجنة أي زيادة جديدة. على سعر لتر السولار نظرا لأنه مرتبط بكافة الأسعار.

وأبقت اللجنة على سعر لتر السولار كما هو حيث رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي طلبا من الحكومة بزيادة أسعار السولار، واكتفى بزيادة اسعار البنزين حرصا على محدودي الدخل.

أسعار البنزين

سعر البنزين قبل وبعد

وينشر لكم موفع صدى البلد اسعار البنزين قبل وبعد الزيادة كما يلي :

- سعر بنزين 80 اليوم 2023

10 جنيهات لكل لتر بدلا من 8.75 جنيه، قيمة الزيادة: 1.25 جنيه.

- بنزين 92:

السعر بعد : 11.5 جنيه لكل لتر.

السعر قبل : 10.25 جنيه.

قيمة الزيادة: 1.25 جنيه.

- سعر البنزين اليوم 95:

السعر بعد الزيادة: 12.5 جنيه لكل لتر.

السعر قبل الزيادة: 11.5 جنيه.

قيمة الزيادة: جنيه واحد.

أسعار البنزين

سعر السولار اليوم

لم يتم تغير سعر السولار بعد رفع اسعار البنزين ، فقد أبقت اللجنة على سعر لتر السولار كما هو 8.25 جنيه للتر، وذلك بعد زيادته بقيمة جنيه واحد للتر في شهر مايو الماضي.

حقيقة ارتفاع أسعار البنزين اليوم

وعن حقيقة ارتفاع أسعار البنزين اليوم ، فقد قررت اللجنة زيادتها خلال اجتماعها الأخير ، حيث يتم تحدد أسعار المواد البترولية بناء على سعر النفط عالميا ومتوسط سعر الدولار في مصر.

أسعار البنزين في مصر اليوم

وأصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قرارا نشر، الخميس 2 نوفمبر، في الجريدة الرسمية في عددها رقم 244.

أسعار البنزين

سعر بنزين 80 اليوم

تضمنت المادة الأولى من قرار وزير البترول والثروة المعدنية تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 10000 قرش بعد 8750 قرشا.

واشارت المادة السادسة إلى نشر القرار في الوقائع المصرية وحددت ساعة العمل به اعتبارا من الثامنة صباح يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023 .

اسعار البنزين الجديدة في مصر

- بنزين 80 : 10 جنيهات لكل لتر

- بنزين 92: 11.5 جنيه لكل لتر.

- بنزين 95: 12.5 جنيه لكل لتر.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.



ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.



ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.



وتضمن مشروع القرار عدداً من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها: أن "أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024".



كما "يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها"، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.



وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.



كما تضمنت الضوابط والقواعد ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.



وتضمنت القواعد حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وكذا حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي.



بالإضافة إلى حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.



ووفقا لهذه الضوابط والقواعد، يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.