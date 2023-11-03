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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

أسعار البنزين الجديدة بداية من اليوم.. اعرف 80 بقى بكام بعد التحريك

رفع أسعار البنزين
رفع أسعار البنزين

يبحث كثير من المواطنين عن أسعار البنزين 80، 92، 90، الجديدة بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية 2 نوفمبر الجاري؛ لمراجعة وتنفيذ التسعير التلقائي في أسعار البنزين.

أسعار البنزين الجديدة

أعلنت وزارة البترول، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت رفع أسعار البنزين، بداية من اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023، ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود.

وأصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قرارا نشر الخميس 2 نوفمبر الجاري، في الجريدة الرسمية عدد رقم (244) تضمنت المادة الأولى منه تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 10000 قرش.

ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1150 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة، كما حددت المادة الثالثة، سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1250 قرشا شامل الضريبة على القمة المضافة.

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ووجهت المادة الرابعة للقرار بإلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار، فيما أشارت المادة الخامسة بأن الجهات المختصة تتولى تنفيذ القرار.

وأشارت المادة السادسة إلى نشر القرار في الوقائع المصرية وحددت ساعة العمل به اعتبارا من الثامنة صباح اليوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023.

لجنة التسعير التلقائي 

وسبق وأعلنت لجنة التسعير في 3 مايو الماضي زيادة سعر السولار وتثبيت سعر البنزين في مصر.

وكشفت لجنة التسعير عن زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر؛ ليصبح سعر البيع في السوق المحلية 8.25 جنيه للتر، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية من صباح يوم الخميس 4 مايو 2023.

وكانت لجنة التسعير التلقائي، أعلنت مايو الماضي، عن تثبيت أسعار البنزين بأنواعه لتصبح أسعار البنزين 2023 عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين 95 وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.

جدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تجتمع كل 3 شهور لمراجعة تحركات أسعار الوقود، سواء بالارتفاع أو بالانخفاض بنسبة لن تزيد عن 10% من سعر المحروقات البترولية، أو إصدار توصيات بتثبيت سعرها.

دعم البنزين والسولار

حرصت الحكومة وفي ظل الأزمة العالمية التي تضرب أسعار النفط على دعم أسعار البنزين والسولار والمواد البترولية بشكل عام، لتخفيف آثار الزيادات التي تطرأ على أسعار الطاقة.

وتسعى الحكومة لتحديد سعر مقارب للبنزين في الموازنة، معلنة عن زيادة دعم أسعار البنزين والسولار وأسعار الطاقة بشكل عام في الموازنة الجديدة.

ورفعت الحكومة ووفقًا لما ورد بالموازنة العامة للدولة الدعم المخصص على أسعار البنزين والسولار بالمقارنة بالعام الماضي.

وقد وصلت مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار وبقية المواد البترولية الأخرى إلى نحو 119 مليارا و419 مليون جنيه، بالموازنة العامة الحالية التي بدأ تطبيقها أول يوليو الماضي، بزيادة وصلت إلى نحو 61 مليارا و325 مليون جنيه بنسبة زيادة سجلت 105.6%، حيث سجل الدعم المخصص لـ سعر البنزين والسولار ومواد الطاقة العام الماضي 58 مليار جنيه.

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