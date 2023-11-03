بعد رفع اللتر 100 قرش .. مفاجأة بشأن أسعار البنزين والسولار 2023 الجديدة وموعد التطبيق

يقدم موقع “صدى البلد” لمالكي السيارات أسعار البنزين بمحطات الوقود بالمحافظات اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023.

اسعار البنزين الجديدة

البنزين 80 بسعر 10000 قرش

البنزين 92 بسعر 1150 قرش

البنزين 95 بسعر 1250 قرش

وأصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قرارا نشر، الخميس 2 نوفمبر، في الجريدة الرسمية في عددها رقم 244 تضمن تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين و92 أوكتين و95 أوكتين شامل الضريبة على القمة المضافة

واشار وزير البترول إلى نشر القرار في الوقائع المصرية وحددت ساعة العمل به اعتبارا من الثامنة صباح يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023 .