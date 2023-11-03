"الوقائع المصرية" تنشر قرار وزير البترول في شأن تحديد أسعار بيع البنزين

نشرت الوقائع المصرية (ملحق الجريدة الرسمية) في عددها الصادر اليوم، قرار وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، بزيادة أسعار بيع البنزين بأنواعه الثلاثة، وذلك في ضوء ما انتهت إليه لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بهذا الشأن.



وتضمن القرار - الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الثامنة من صباح اليوم - تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين للمستهلك بقيمة 10 جنيهات، والبنزين 92 أوكتين بقيمة 11 جنيها و50 قرشا، والبنزين 95 أوكتين بقيمة 12 جنيها و50 قرشا، شاملة الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأنواع الثلاثة من البنزين.



واستثنى القرار مادة السولار من الزيادات المقررة على المنتجات البترولية، حيث تم تثبيت سعر بيعه على النحو القائم حاليًا ولم تطرأ عليه ثمة زيادة.