الأعلي منذ 9 سنوات.. دولة عربية ترفع أسعار المحروقات

رفعت الحكومة الأردنية أسعار المشتقات النفطية لشهر سبتمبر 2023، بنسب هي الأعلى منذ 9 سنوات (عام 2014).

وفي تصريحات صحفيه ؛ ذكر عامر الشوبكي، المختص في شؤون النفط والطاقة، لصحيفة "رؤيا" الأردنية، إن تسعيرة المحروقات لشهر سبتمبر تعد ثالث أعلى سعر بيع لمادة البنزين بشقيه (90، 95) في تاريخ الأردن.

وشملت الزيادات الجديدة رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 إلى (960) فلسا / لتر، ورفع سعر بيع البنزين اوكتان 95 إلى (1205) فلسا/ لتر، والسولار إلى (800) فلس / لتر.

وتبين للجنة تسعير المحروقات بعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، ارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار (40) فلسا/ لتر، وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار (40) فلسا / لتر ، وارتفاع سعر السولار بمقدار (85) فلسا / لتر.

واوضح الشوبكي أن سعر مادة البنزين 90 لشهر أغسطس من العام الماضي، وصل إلى (990) فلسا/ لتر، ومادة بنزين 95 بلغت (1300) فلسا/ لتر، ومادة السولار وصل إلى (755) فلسا/ لتر، فيما بلغت الأسعار في سبتمبر من العام ذاته لمادة بنزين 90 (985) فلسا/ لتر، وبنزين 95 (1230) فلسا/ لتر، والسولار (790) فلسا/ لتر.

وأرجع ارتفاع أسعار المحروقات في الأردن إلى ارتفاعه عالميا ، إضافة إلى الضريبة الثابتة المقطوعة على السعر المحلي المفروضة منذ يوليو 2019.

وذكر الشوبكي أن السولار يباع في الأسواق العالمي بحوالي 125 دولارا للبرميل، وهذا السعر لا يتناسب مع سعر بيع خام برنت اليوم الذي وصل إلى حوالي 88 دولارا للبرميل، إلا أنه أعلى من الأسعار التي سجلت في العامين 2011 و2014؛ عندما كان متوسط سعر النفط 110 دولار للبرميل.

رغم ارتفاع سعر بيع السولار إلا أنه يباع اليوم بأقل من العام الماضي، عندما كان في ذروته، إذ وصل إلى 160 دولار للبرميل، وفقا للشوبكي.

وتابع أن ذلك بسبب انخفاض القدرة التكريرية للنفط في المصافي العالمية وشح المعروض من المشتقات النفطية، مع تخفيضات أوبك+ المتفق عليها والطوعية