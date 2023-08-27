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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الغناء البدوي في الأردن.. تفرد حقق الخلود|فيديو

الغناء البدوي
الغناء البدوي

الغناء البدوي هو لون غنائي أصيل من ألوان الغناء الأردني وهو الذي يخص من يعيشون في البادية الأردنية، وتميز بقلة الزخارف اللحنية أو الإيقاعية، فالألحان قصيرة ومتكررة والآلة الوحيدة التي ترافق هذا الغناء هي الربابة.

للغناء البدوي مجموعة متميزة من القوالب

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان " الغناء البدوي في الأردن.. تفرد حقق الخلود"، حيث إن الدفع يستعمل أحيانا بمرافقة الرقص في هذا اللون من الغناء، أما أسلوب الأداء الغنائي ذاته، فهو يعتمد على امتداد الأصوات طويلا، وأغلب مغنيي البادية يميلون إلى الصوت المرتفع الحاد والإيقاع البطيء الهادئ.

وللغناء البدوي مجموعة متميزة من القوالب، أهمها القصيد والحُداء والسامر والشروقي، ولكل قالب منهم شكل مختلف عن الآخر، حيث إن الأكثر شيوعا هو الهجيني، واسمه مأخوذ من الهجن أو الإبل، ويعتمد على مد الكلمات واللحن، أما القصيد فهو النمط الخاص بمدح الأمراء والشيوخ وتطور ليتناول الموضوعات الاجتماعية ويعتمد على شعر مقصود ومنظوم لغرض معين.

ويعتبر الحُداء أو الطلعات فهو أكثر الأنواع استخداما في الاحتفالات الشعبية ومنه يأتي السامر الذي يعتمد في الأساس على رقصة تصاحبه يتم تأديتها بأسلوب معين وإيقاع يبدأ بطيئا وهادئا ثم يأخذ في السرعة والاحتفال. 

الغناء الغناء البدوي الغناء الأردني الإيقاعية الاحتفالات الشعبية

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