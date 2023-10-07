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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من غير مشاوير كتير.. خطوات استخراج اشتراكات المترو

المترو
المترو

يعد مترو الأنفاق من الوسائل التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين خاصة مع بدء الدراسة حيث يستقله الطلاب والموظفون لأنه يوفر الوقت والجهد سواء للطلاب أو المواطنين.

خطوات اشتراك المترو 

وتوفر الهيئة العديد من الأماكن التي يمكن من خلالها الاشتراك بالخطوط الثلاث خاصة أم المترو من بين الوسائل الهامة والسهلة حيث يعد الاسرع وعليه يسعي العديد إلى معرفة أماكن  اشتراكات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة.

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ويمكن من خلال الاشتراكات توفير الوقت بدلا من الوقوف فى الطوابير والزحام من خلال استخدام الاشتراك بشكل يومي من خلال رحلتهم للذهاب إلى العمل أو الجامعات.

المستندات المطلوبة لاستخراج اشتراكات المترو


وهناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل الاشتراك في مترو الانفاق خيق توفر هذه المستندات الحصول علي اشتراك المترو واستخدامه بشكل يومي وتتضمن مايلي :-

- تشمل المستندات المطلوبة من أجل الحصول على اشتراكات المترو شراء استمارة الاشتراك من مكاتب الاشتراكات

-  وتتضمن الأوراق المطلوبة  لاستخراج اشتراكات المترو صورة بطاقة الرقم القومي، أو شهادة الميلاد.

- تحضير عدد 2 صورة شخصية للمتقدم للحصول على اشتراك المترو.

أماكن مكاتب اشتراكات المترو


وفيما يخص مكاتب اشتراكات المترو فإن الهيئة توفر العديد من الأماكن التى يمكن للمواطنين من خلالها الحصول على اشتراك مترو الأنفاق  والتي تتضمن ثلاث خطوط :-

-  يحصل المواطن على اشتراك المترو من محطات الخط للأول وهي محطات حلوان /عين حلوان / جامعة حلوان / المعادي /دار السلام / الزهراء / احمد عرابى، الشهداء، منشية الصدر/ حدائق الزيتون / عين شمس / عزبة النخل / المرج القديمة / المرج الجديدة

- كما يمكن للمواطنين الحصول على اشتراكات مترو الأنفاق من خلال محطات الخط الثاني كلية الزراعة / المظلات / روض الفرج / مسرة / الشهداء / العتبة / الدقي / جامعة القاهرة / الجيزة / المنيب

-  يمكن الحصول علي اشتراك مترو الانفاق من خلال محطات الخط الثالث العتبة / العباسية / هليوبوليس / عدلي منصور

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مواعيد عمل مكاتب المترو 


وتعمل مكاتب مترو الأنفاق من الساعة 7 صباحًا حتى 8 مساء يوميًا، عدا الجمعة من 8 صباحًا حتى 4 عصرا حيث تخصص هذه المكاتب المخصصة لشراء الاستمارة.
 

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