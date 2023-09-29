مشروع ضخم يخدم أهالي محافظة الإسكندرية| تكلف ملايين الدولارات.. وهذه موعد افتتاحه

نالت محافظة الإسكندرية نصيبا غير قليل من مشروعات النقل المهمة خلال السنوات القليلة الماضية- في إطار التطور الذي تقوده وزارة النقل في قطاع المترو الكهربائي في مصر- والتي منها تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو كهربائي، الذي يستهدف محافظة الإسكندرية.

مترو الإسكندرية

وتستعد وزارة النقل للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية بطول 43.2 كم، وبقطارات بسرعة تصل إلى 100 كم في الساعة، ويعمل على ربط مدينة الإسكندرية من أبوقير شرقًا حتى برج العرب غربًا؛ في محاولة لتخفيف الزحام المروري في شوارع المدينة الساحلية.

وكانت الهيئة القومية للأنفاق، قد وقعت عقد توريد وإنشاء مشروع مترو الإسكندرية بأبو قير بقيمة مالية تبلغ نحو 1.6 مليار يورو، بالتعاون مع شركة أوراسكوم للإنشاءات، حيث يتم تنفيذ المشروع على 16 محطة سطحية، إلى جانب إنشاء ورشة لعمرة الوحدات المتحركة على الخط.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس بالموافقة على قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 250 مليون يورو على شريحتين، لمشروع إنشاء مترو إسكندرية أبو قير.

وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن اعتزام "البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية" تقديم تمويل إضافي إلى مصر بقيمة مليار دولار لدعم أنشطة القطاع الخاص.

وستضاف الأموال الجديدة إلى محفظة مشروعات البنك الحالية في مصر والبالغة 1.3 مليار دولار، حيث سيخصص جزء من التمويل لتوفير تسهيلات عبر بنك مصر، وجزء لتمويل مشروع النقل مثل مترو الأنفاق بمدينة الإسكندرية، بجانب تمويلات للقطاع الخاص، فيما ستوفر الحكومة ما يصل إلى 35 مليار جنيه لتسريع تنفيذ مشروع مترو الأنفاق بالإسكندرية، بخلاف 1.6 مليار يورو تمويل عبر قروض خارجية للمشروع، معظمها عن طريق التحالف الفائز بالمشروع.

وحول هذا الأمر، قال الدكتور عبدالله أبو خضرة، أستاذ الطرق بجامعة بني سويف، إن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 531 لسنة 2022، بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية بطول 43.2 كم، وبقطارات بسرعة تصل إلى 100 كم في الساعة؛ خطوة إيجابية من الحكومة بهدف تطوير منظومة النقل الجماعي بمحافظة الإسكندرية.

وأضاف "أبو خضرة" في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن المشروع يهدف إلى ربط مدينة الإسكندرية من أبوقير شرقًا حتى برج العرب غربًا؛ في محاولة لتخفيف الزحام المروري، وتسهيل حركة النقل للمواطنين على مستوى محافظة الاسكندرية بالإضافة إلى توفير استهلاك الوقود لأنه يعمل الطاقة الكهربائية النظيفة صديقة البيئة.

وأشار إلى أن مشروع إنشاء مترو الإسكندرية أبو قير، يعتبر تحقيقا لحلم كل أهالي الإسكندرية، مؤكدا ضرورة وضع جدول زمني وبتوقيتات محددة؛ للانتهاء من هذا المشروع في أقرب وقت.

مشروع مترو الإسكندرية

ويعد تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو كهربائي من أبرز المشروعات القومية في محافظة الإسكندرية، والذي يستهدف محافظة الإسكندرية من شرقها إلى غربها "أبو قير- الكيلو 21"، وأيضا يهدف للحفاظ على البيئة كأحد وسائل النقل النظيفة التي تعمل بالطاقة الكهربائية، كما أنه سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي بالإسكندرية.

وتقوم وزارة النقل في قطاع الجر الكهربائي في مصر، بتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي، وسيتم تنفيذ مترو أبو قير لنقل 60 ألف راكب في الساعة، بإجمالي 1.4 مليون راكب يوميا.

ويتم تنفيذ 3 مراحل خلال 3 سنوات منذ بدء أعمال التنفيذ الفعلية.

المرحلة الأولى

من أبو قير حتى محطة مصر بطول 21.7 كم.

المرحلة الثانية

من محطة مصر إلى المكس بطول 8 كم

المرحلة الثالثة

من المكس إلى الكيلو 21 بطول 13.5 كم.يشمل مسار مترو الإسكندرية 20 محطةتبلغ سرعة مترو الاسكندرية حوالي 80 كم/ساعة.

يتم تنفيذ المشروع على 16 محطة سطحية، إلى جانب إنشاء ورشة لعمرة الوحدات المتحركة على الخط، ويساهم في تمويله البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بـ250 مليون يورو، وتساهم الدولة بنسبة 15% من تكلفة المشروع، من المقرر الانتهاء من المشروع خلال فترة من 3 إلى 4 سنوات.

ومحطات مترو الإسكندرية هي: (أبو قير _ طوسون _ المعمورة _ الإصلاح _ المندرة _ المنتزه _ العصافرة_ ميامي _ سيدى بشر _ محمد نجيب _ فيكتوريا _ غبريال _السوق _ الظاهرية _ كفر عبده _ سيدى جابر _ سبورتنج _ الحضرة _ باب شرق _ محطة مصر)

ومن المقرر أن تصل سرعة مترو الإسكندرية التصميمية إلى 80 كم/س، وسيعمل وفق زمن تقاطر 3 دقائق بين كل قطار، وسيكون مساره منعزلا تماما عن التقاطعات المرورية بطول مساره.

وستتولى الإشراف على تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية الهيئة القومية للأنفاق، وستنتقل تبعيته إليها بدلا من هيئة السكة الحديد.

مميزات مترو الإسكندرية

وأزالت وزارة النقل- بالتعاون مع محافظة الإسكندرية- الباكيات والمحلات التي تم إنشاؤها خلال السنوات الأخيرة على حرم خط سكة حديد أبو قير، كذلك إزالة المحلات والباكيات التى انتهت فترة حق انتفاعها مع هيئة السكة الحديد أو المحافظة.

ويمتد مسار المشروع بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية، سطحى بطول 6.5 كم من محطة مصر حتى محطة الظاهرية ثم علوى بطول 14.2 كم حتى ما بعد محطة طوسون ثم يعود سطحيًا حتى محطة أبو قير بطول 1 كم، ويشمل 20 محطة، حيث تم إضافة 5 محطات جديدة وهي: ميامى – محمد نجيب – كفر عبده – سبورتنج – باب شرق".

كما تم الاستقرار على المسار الأخير للمشروع ومحطاته هى: أبو قيرـ طوسون ـ المعمورة ـ الإصلاح ـ المنتزه ـ المندرة ـ العصافرة ـ ميامى ـ سيدى بشر ـ محمد نجيب ـ فيكتوريا ـ غبريال ـ السوق ـ الظاهرية ـ كفر عبده ـ سيدى جابر ـ سبورتنج ـ الحضرة ـ باب شرق ـ محطة مصر.

وتبلغ السرعة التجارية 80 كم/ساعة، ويستوعب قرابة 61 ألف راكب فى الساعة فى الاتجاه الواحد، بينما سيكون مدة التقاطر منخفضة للغاية لتصل إلى قطار كل 2.5 دقيقة، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1.5 مليار يورو بتمويل مشترك من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، ويسهم فى خفض التكدس المرورى بالإسكندرية، ويدعم التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة ويقلل الانبعاثات الضارة.