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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مع بدء العمل به...

يقلل زمن الرحلة للنصف.. كل ما تريد معرفته عن مترو الإسكندرية

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

شهد الفريق مهندس  كامل الوزير وزير النقل توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية الأساسية والأنظمة لمترو الإسكندرية (أبو قير – محطة مصر) بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف "أوراسكوم للإنشاءات – كولاس ريل الفرنسية " بقيادة أوراسكوم للإنشاءات.

 

 أبرز المعلومات عن مترو الإسكندرية:

- سيتم تحويل خط أبو قير إلى مترو كهربائي بحيث يمتد بطول 43.2 كيلو متر

- يتم تنفيذه على ثلاث مراحل منفصلة ، الأولى تمتد من محطة أبو قير حتى محطة مصر بطول 21.7 كم حيث تمتد في مسار سطحى بطول 6.5 كم من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم في مسار علوى بطول 15.2 كم  حتى محطة أبو قير ويشتمل على عدد (20) محطة.

- تبلغ السرعة التشغيلية للخط 100 كم/ساعة .

- سيتم تبادل الخدمة مع خط سكك حديد (القاهرة – الإسكندرية) في محطة مصر ومع ترام الرمل في محطتي سيدي جابر وفيكتوريا ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة

-  من المخطط مد الخط  بإتجاه برج العرب ليربط مع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع وبإتجاه أبو قير الجديدة ليربط مع الخط الرابع من القطار الكهربائى السريع بهدف ربط شبكات النقل الجماعي في محافظة الإسكندرية مع بعضها

- يستهدف زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/إتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه.

- تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة

- زيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلي 100 كم/ساعة

- تحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلي 2,5 دقيقة.
 

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