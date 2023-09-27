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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تطوير هائل.. استشاري نقل: افتتاح محطات مترو أنفاق جديدة قريبا

مترو الانفاق
مترو الانفاق

كشف أحمد حسن خليل استشاري النقل والتخطيط العمراني، حجم التطور الذي شهده قطاع النقل والطرق في مصر خلال السنوات الماضية.

 

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وقال أحمد حسن خليل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه " مانشيت" المذاع على قناة " سي بي سي"، :"   مترو الأنفاق شهد تطوير كبير خلال السنوات القليلة الماضية".

 

وتابع احمد حسن خليل:" تم إنشاء القطار الكهربائي الخفيف بطول 90 كيلو متر، كما تم إنشاء وافتتاح محطات من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق"، مضيفا:" قريبا سيتم افتتاح محطات مترو جديدة في الخط الرابع".

 

وأكمل أحمد حسن خليل:" لدينا مشروع متكامل بطول 100 كيلو متر وهو المونوريل الذي يربط مدينة 6 أكتوبر بالقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة".

 

ولفت أحمد حسن خليل:" يتم العمل على إنشاء 2000 كيلو متر كمشروعات جر كهربائي  وهو مشروع القطار الكهربائي السريع ".

 

وتابع أحمد حسن خليل:" تم تنفيذ كافة المشروعات التنموية في قطاع مترو الانفاق وذلك بناء على دراسة علمية متكاملة"، مضيفا:" دراسات مشروع المونوريل متواجدة قبل 2014 لكنه تم البدء في تنفيذها بعد عام 2014".
 

استشاري النقل الطرق اخبار التوك شو مصر

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