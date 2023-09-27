تطوير هائل.. استشاري نقل: افتتاح محطات مترو أنفاق جديدة قريبا

كشف أحمد حسن خليل استشاري النقل والتخطيط العمراني، حجم التطور الذي شهده قطاع النقل والطرق في مصر خلال السنوات الماضية.



وقال أحمد حسن خليل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه " مانشيت" المذاع على قناة " سي بي سي"، :" مترو الأنفاق شهد تطوير كبير خلال السنوات القليلة الماضية".

وتابع احمد حسن خليل:" تم إنشاء القطار الكهربائي الخفيف بطول 90 كيلو متر، كما تم إنشاء وافتتاح محطات من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق"، مضيفا:" قريبا سيتم افتتاح محطات مترو جديدة في الخط الرابع".

وأكمل أحمد حسن خليل:" لدينا مشروع متكامل بطول 100 كيلو متر وهو المونوريل الذي يربط مدينة 6 أكتوبر بالقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة".

ولفت أحمد حسن خليل:" يتم العمل على إنشاء 2000 كيلو متر كمشروعات جر كهربائي وهو مشروع القطار الكهربائي السريع ".

وتابع أحمد حسن خليل:" تم تنفيذ كافة المشروعات التنموية في قطاع مترو الانفاق وذلك بناء على دراسة علمية متكاملة"، مضيفا:" دراسات مشروع المونوريل متواجدة قبل 2014 لكنه تم البدء في تنفيذها بعد عام 2014".

