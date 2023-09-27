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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محاور عرضية.. أستاذ طرق: إنشاء 10 آلاف كيلو متر طرق خلال السنوات الماضية

شبكة الطرق
شبكة الطرق

كشف محمد الصادق أستاذ الطرق بهندسة حلوان، حجم التطور الذي شهده قطاع النقل والطرق في مصر خلال السنوات الماضية.

 

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وقال محمد الصادق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه " مانشيت" المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  المشروع القومي للطرق شمل كافة أنحاء الجمهورية وذلك المشروع بدأ خلال الـ 10 سنوات الماضية".

 

وأضاف محمد الصادق:" شهدنا إنشاء اكثر من 10 آلاف كيلو طرق جديد وتطوير ورفع كفاءة 7 آلاف كيلو طرف وهذا الأمر غير شكل شبكة الطرق في مصر ".

 

وتابع محمد الصادق:" مصر عملت على إنشاء  محاور عرضية لربط محافظات غرب النيل بشرق النيل ومختلف المحافظات على مستوى الجمهورية ".

 

وأكمل محمد الصادق:" تم العمل على إنشاء خطوط سكك حديد وشبكة نقل جماعي صديقة للبيئة تشمل كافة محافظات الجمهورية، ويتم العمل حاليا على إنشاء القطار الكهربائي السريع المكون من 3 خطوط يربط العين السخنة بمرسى مطروح كما يربط الجيزة بأسوان ، كما يربط البحر الأحمر بالأقصر، وسرعة القطار الكهربائي السريع ستكون 250 كيلو متر في الساعة".

 

ولفت محمد الصادق:" تم العمل على إنشاء محار عرضية على نهر النيل لتسهيل الربط بين مختلف المحافظات ".

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