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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فى دقيقة.. أسعار وطريقة حجز تذاكر المترو من ماكينات TVM

تذاكر المترو
تذاكر المترو

يعد مترو الانفاق من بين الوسائل الجاذبة للمواطنين حيث أنه الوسيلة الأسهل والاسرع سواء للطلاب أو الموظفين وكافة المواطنين الذي يستخدمون المترو لقضاء مصالحهم.

حجز تذاكر المترو بالدفع الإلكتروني

ويستقبل مترو الانفاق والقطار الكهربائي الخفيف الكثير من المواطنين وعليه توفر وزارة النقل وسائل متنوعة للدفع والاشتراك والحصول علي تذاكر .

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أسعار تذاكر المترو 


تختلف أسعار التذاكر والاشتراكات الشهرية لخطوط مترو الأنفاق طبقا لعدد المراحل والمحطات، حيث تتميز الاشتراكات بنسب خصم عالية تصل لـ 55% على الاشتراك.

- يبلغ سعر تذكرة المترو 9  محطات، مرحلة واحدة، 5 جنيهات وتعريفة اشتراك شهري 185 جنيه بواقع تكلفة تذكرة 3.1 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 38% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 500 جنيه وبنسبة 10% خصم إضافية.

- تبلغ قيمة تذكرة المترو 16 محطة ، مرحلتين  7 جنيهات وتعريفة اشتراك شهري 230 جنيه بواقع تكلفة تذكرة 3.8 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 45% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 630 جنيه وبنسبة 9% خصم إضافية

- قيمة تذكرة المترو 25  محطة، 3 مراحل، 10 جنيه وتعريفة اشتراك شهري 270 جنية بواقع تكلفة تذكرة 4.5 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 55% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 760 جنية وبنسبة 6% خصم إضافية.

-  أكثر من 25 محطة، 4 مراحل، سعر التذكرة 10 جنيه وتعريفة اشتراك شهري 360 جنيه بواقع تكلفة تذكرة 6.0 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 40% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 1000 جنيه وبنسبة 7% خصم إضافية ). 
 
أسعار اشتراكات المترو السنوية

- تبلغ قيمة الاشتراك السنوي لخطين مترو بسعر 2760 جنيه.

- فيما تبلغ قيمة الاشتراك السنوي ثلاثة خطوط مترو بسعر 3465 جنيه.

ويضاف لأسعار الاشتراكات فى المترو ما يلي

- سعر إستمارة 5 جنيه الاشتراكات الشهرية والربع سنوية عند استخراج الاشتراك أول مرة أو تجديده

- سعر استمارة 10 جنيه الاشتراكات السنوية عند استخراج الاشتراك أول مرة أو تجديده

- مبلغ 25 جنيه عند استخراج الاشتراك لأول مرة سعر الكارت الذكي صالح لمدة خمس سنوات).

تذاكر ماكينات «TVM» بمحطات المترو 


وتوفر  وزارة النقل ماكينات «TVM» بمحطات المترو والقطار الكهربائي الخفيف، من أجل الحصول علي تذاكر المترو والقطار السريع عبر الدفع الإلكتروني .

طرق الحصول على التذاكر من ماكينات «TVM»

وهناك خطوات سهلة وبسيطة من أجل الحصول علي تذاكر المترو من خلال ماكينات «TVM» المتواجدة فى محطات المترو ومحطات القطار الكهربائي الخفيف دون الحاجة للذهاب إلى شباك التذاكر.

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وبالنسبة لحجز تذاكر المترو عبر ماكينات «TVM»  يمكن للمواطن القيام بالخطوات التالية :- 
- يتوجه المواطن إلي ماكينات «TVM» المتواجدة في محطة المترو.

- فى هذه الخطوة يتم الضغط علي تأكيد  واختيار  محطة الوصول

- فى هذه الخطوة يتم اختيار عدد التذاكر المراد الحصول عليها ثم الضغط على زر إجمالي التكلفة.

- يتم سداد تكلفة التذكرة فى خانة الدفع

-  يتم سحب تذاكر المترو.

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