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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب سيد حنفي يثمن نجاح مصر في توطين صناعة عربات المترو بنسبة 100%

النائب سيد حنفى طه
النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب

ثمن النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب نجاح الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر ، مؤكداً الأهمية الكبيرة لنجاح مصر فى الدخول إلى عصر توطين صناعة عربات مترو الأنفاق وعربات السكك الحديدية، من خلال مصنع سيماف.

 

وأشاد "حنفي" في بيان له أصدره اليوم بسياسات الحكومة الهادفة الى تصنيع القطار بنسبة 100 % في مصر ونجاحها فى تجميع مكونات عربات المترو بنسبة 100% مؤكداً أن هذه السياسات تحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني فى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الصناعات الاستراتيجية للحد من الفاتورة الاستيرادية ومواجهة أزمة العملة الصعبة ، بالإضافة إلى الاتجاه نحو تصدير منتجات هذه الصناعات لمختلف الاسواق العالمية بصفة عامة والاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة.


وطالب النائب سيد حنفى طه من الحكومة التفكير بكل جدية فى انشاء عدد من المشروعات الصناعية الثقيلة والاستراتيجية وفى مقدمتها مشروعات صناعات حديد التسليح والاسمنت لمواجهة ظاهرة احتكار هاتين السلعتين اللتين يتم باستمرار رفع اسعارها بصورة جنونية وغير مبررة ، مؤكداً أن ارتفاع اسعار حديد التسليح والاسمنت أدى الى ركود حاد فى قطاع التشييد والبناء والاسكان اضافة الى الارتفاعات الكبيرة فى اسعار الوحدات السكنية.

كما طالب النائب سيد حنفى طه من الحكومة الاهتمام بصناعة الكابلات التي شهدت ارتفاعاً كبيراً وغير مسبوق في اسعارها غير مسبوق بسبب قلة المنتجات في السوق وندرتها وعدم قدرة مصانع الكابلات في تلبية احتياجات الأسواق.

الرئيس عبد الفتاح السيسي صناعة عربات مترو الأنفاق مصنع سيماف توطين صناعة عربات مترو الأنفاق العملة الصعبة

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