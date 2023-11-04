وزير البترول عن أسباب رفع أسعار البنزين: نطبق آلية التسعير التلقائي

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن سبب رفع أسعار البنزين واستمرار سعر السولار دون زيادة هو سياسة التسعير.

واضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي ام سي،:" لم نخترع شئ جديد نحن نطبق قرار الحكومة بالإصلاح الاقتصادي والقرار يتحدث عن آلية وهي التسعير التلقائي ويتم مراجعة الأمر كل 3 أشهر وبدأنا التطبيق من 2019.

وأوضح وزير البترول:" خفضنا سعر البترول مرتين من قبل ونحن نعمل في سلعة عالمية وسعر الصرف مرتبط ارتباط وثيق بأسعار البترول.

وأكمل،:"لدينا آلية ولا نتجاوز في تطبيق رفع الأسعار وخلال الأربع سنوات الماضية أصبح لدي المواطن ثقافة بأن الأسعار قابلة للمراجعة ولكن احنا شايفين الدنيا حوالينا".