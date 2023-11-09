وزير النقل يكشف مفاجأة حول زيادة أسعار المترو والقطارات.. فيديو

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل ومستجدات أسعار المترو والقطارات، وموقفهم من الزيادة الفترة الحالية.

وأكد الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، قائلا: «لا نية لتحريك أسعار المترو والقطارات حاليا، وسيتم زيادة تذكرة المترو بعد دخول الخطوط الجديدة، وسيتم تحريك أسعار التذاكر للقطارات بعد تشغيل محطة بشتيل».

وقال وزير النقل: «ستستمر التذاكر في متناول الجميع وأقل من أسعار المواصلات الأخرى حتى 3 شهور مقبلة وفق توجيهات الرئيس السيسي».

اكتشفنا مشكلات بيروقراطية كثيرة في مجال النقل البحري

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل مشروعات النقل البحري في مصر، مضيفا أن خط «الرورو» هو خط نقل مراكب سريع من ميناء محلي لميناء دولي آخر بنفس العملة الأجنبية في كل دولة، وأن تسيير الخط سيكون بين الموانئ المصرية والإيطالية، عبر مينائي دمياط وتريستا.

وتابع وزير النقل: «اكتشفنا مشكلات بيروقراطية كثيرة في مجال النقل البحري لتسيير حركة التجارة، وكل الفلاحين يمكنهم تأسيس جمعية تعاونية لتصدير الخضروات والفاكهة حال تقصير المصدرين».

وبشأن سياحة اليخوت، أوضح كامل الوزير: «هناك عدد من الشكاوى رصدها الرئيس السيسي وأبرزها البيروقراطية حتى وجه الرئيس السيسي بتعظيم تلك السياحة، من خلال منصة النقل البحري التي تنهي كل الإجراءات والموافقات بضغطة زر واحدة.

ومازح الإعلامي أحمد موسى: «لو الأستاذ أحمد موسى جاي باليخت بتاعه بيسجل على المنصة وبيخلص كل إجراءاته، ورد عليه موسى قائلا: يسمع من بوقك ربنا ويكون عندنا يخت إن شاء الله».

وتابع: «تحركنا بدعاية قوية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، والرئيس السيسي وجه بإنهاء تصديق سياحة اليخوت في نص ساعة فقط، وهناك تطور في ملف سياحة اليخوت مع السعودية من خلال اتفاقيات ومذكرات تفاهم».

واستكمل الوزير قائلا: «نتعاون مع وزراء النقل العرب لتعظيم سياحة اليخوت، وتشغيل طريق النقل العربي للربط بين مصر والأردن، والعراق أيضا وافقت على التعاون مع مصر في طريق النقل العربي».