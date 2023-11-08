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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النقل: الخط الرابع للمترو من أكتوبر..ويعبر النيل مرورا بالقلعة والفسطاط حتى الرحاب

وزير النقل
وزير النقل

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل وتطورات مرفق النقل في مصر، مشيرا إلى أن تيسير حركة التجارة بين مصر وإيطاليا من خلال خط رورو.

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كامل الوزير: نستهدف نقل ١.٢ مليون راكب سنويا العام المقبل في مرفق

وأشار وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إلى أن هناك عددا من شكاوى المواطنين المتعلقة بقطار 23 يوليو القادم من المرج الجديدة لشبين القناطر بشأن عدم نظافته وقلة جودته، منوها بأنه تم التفكير في مد خط المترو من حلوان حتى شبين القناطر.

وصرح الوزير قائلا: «بدلا من رمي القطارات تم تطويرها وتجديدها واستغلالها في محطات القطارات، وسيتم البدء في تطوير 23 قطارا لخدمة الركاب من المرج لشبين القناطر والعكس».

وتابع وزير النقل: «الخط الرابع للمترو يبدأ من أكتوبر ويعبر النيل، مرورا بالقلعة حتى الرحاب ومدينتي والعاصمة الإدارية الجديدة، ولدينا شركات وطنية تعمل في مجال الأنظمة الإلكترونية».

واستكمل قائلا: «قريبا سيتم نقل مقار الكليات العسكرية كلها عدا الكلية الفنية تدريجيا، للعاصمة الإدارية بالمدينة الرياضية، والتي تحتاج كفاءة نقل عالية من خلال مد المرحلة الرابعة للقطار الكهربائي الخفيف».

وأوضح المهندس كامل الوزير قائلا: «نقدم خدمة القطار الكهربائي الخفيف لمواطني العاشر من رمضان التي يقطن بها نحو مليوني مواطن».

واختتم وزير النقل قائلا: «قلت للرئيس السيسي إننا نجحنا في مشروع القطار الكهربائي الخفيف، ورد عليا: اشمعنى؟، وأجبته: لحد إمتى كل واحد راكب عربيته ويستهلك بنزين مع أنه ممكن يلاقي وسيلة مواصلات نظيفة ومريحة ويركن عربيته، وفي الوقت ذاته نكون ساعدنا على تغيير ثقافة شعبنا لأن كل يوم الإقبال بيزيد على المدن الجديدة».

 

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