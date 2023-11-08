عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كامل الوزير: نستهدف نقل ١.٢ مليون راكب سنويا العام المقبل في مرفق

وزير النقل
وزير النقل

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن مرفق السكة الحديد يشهد تطورات ملحوظة، منوها بأننا نستهدف أن يتم نقل ١.٢ مليون راكب سنويا العام المقبل في مرفق.

txt

كامل الوزير يوجه بتفضيل المنتج المصري على المستورد في مشروعات وزارة النقل

وأضاف كامل الوزير، أن نستهدف نقل ٥ ملايين طن بضائع بدلا من ٣.٥ مليون طن، متابعا أن اتلقي شكاوى ركاب القطارات ويتم حلها فورا.

وتابع الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن ٨٥٠ عربة غلال علي أعلى مستوى لمنع وجود فاقد في القمح، ولدينا ١.١ مليون راكب بزيادة ٤٠٠ الف راكب يوميا.

وأشار الفريق كامل الوزير وزير النقل، إلى أن تم تحديد أماكن رشق القطارات بالحجارة وقمنا بلقاءات توعية.

 

 

النقل الفريق كامل الوزير السكة الحديد ركاب القطارات كامل الوزير وزير النقل وزير النقل وزارة النقل مشروعات وزارة النقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قمة كروية .. الزمالك يفوز على بيراميدز ويلتقي الأهلي في نهائي كأس مصر

زيادة جديدة في 11 صنفا من السجائر الشعبية| وهذه قائمة الأسعار

ضرب أمي.. القصة الكاملة لمشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

الحالة حرجة .. تفاصيل الجراحة الثالثة للعامري فاروق بعد إصابته بنزيف في المخ

توجيه رئاسي برعاية النابغين.. نقل طالب من الصف السادس الابتدائي للدراسة بكلية العلوم

حادث سيتي ستارز.. القصة الكاملة لـ سقوط مهندس من الطابق الخامس| فيديو

ما حقيقة استحواذ شركة بيبسي على سبيرو سباتس ؟ .. التفاصيل الكاملة

تحركت بنسبة 33%.. أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة وهذا ما حدث للشعبية

موضوعات متعلقة

الشعب الأصيل بيبلغني بالمخالفات| كامل الوزير: بشرى سارة للمصريين بعد شهرين.. وإعلان مهم بشأن أسعار التذاكر

النقل: نستهدف زيادة ركاب السكك الحديدية لـ1.5 مليون مواطن يوميا بحلول 2024

كامل الوزير: أهلنا فى الصعيد على راسنا هم عصب مصر.. فيديو

يقلل زمن الرحلة للنصف.. كل ما تريد معرفته عن مترو الإسكندرية

وزير النقل يشهد توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية الأساسية والأنظمة لمترو الإسكندرية

بشرى لأهل الإسكندرية.. القومية للأنفاق: تنفيذ مترو من أبو قير لمحطة مصر

عمل بالزراعة وأنشأ مشروعات عملاقة وبكى عند الحديث عن إنجازات السيسي.. أبرز لقطات حوار كامل الوزير اليوم

كامل الوزير: بكيت في أحد المواقف.. والرئيس قال لي «وحياة دموعك هننجح»

ترشيحاتنا

صندوق الإسكان الاجتماعي يزف بشرى للمتقدمين بمشروع سكن لكل المصريين 3

من بينها مطار دمشق الدولي .. هجوم جوي إسرائيلي على العاصمة السورية

بعد الفوز على بيراميدز .. اِعرف موعد مباراة الأهلي والزمالك

لفظ غير متوقع من هالة صدقي بسبب أزمة بيومي فؤاد

طيب مصري : المصابون القادمون من غزة تعرضوا للفسفور الأبيض الحارق

زيادة جديدة في 11 صنفا من السجائر الشعبية| وهذه قائمة الأسعار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كنز لا يقدر بثمن.. تعرف على فوائد الحمص المسلوق

نجا من الموت| لاعب ناد مصري يبتلع لسانه أثناء المباراة..وهذه حالته الصحية

نور الدين جهانكير.. قصة السلطان الهندي الذي تزوج 20 امرأة واقتلع عيني ابنه

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الدوم المطحون ؟

فيديو

تطورات حالته الصحية.. رسائل نجوم الزمالك والرياضيين للعامري فاروق| فيديو جراف

كنت بتعشى.. أقوال أحمد فتوح أمام لجنة التحقيق ورد فعل حسين لبيب|فيديوجراف

بكره الكلمة دي.. إليسا تثير الجدل بتصريح عن الإنجاب |فيديوجراف

عاجل.. إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دوليا ضد غزة ولبنان..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ