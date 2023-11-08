كامل الوزير: نستهدف نقل ١.٢ مليون راكب سنويا العام المقبل في مرفق

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن مرفق السكة الحديد يشهد تطورات ملحوظة، منوها بأننا نستهدف أن يتم نقل ١.٢ مليون راكب سنويا العام المقبل في مرفق.

وأضاف كامل الوزير، أن نستهدف نقل ٥ ملايين طن بضائع بدلا من ٣.٥ مليون طن، متابعا أن اتلقي شكاوى ركاب القطارات ويتم حلها فورا.

وتابع الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن ٨٥٠ عربة غلال علي أعلى مستوى لمنع وجود فاقد في القمح، ولدينا ١.١ مليون راكب بزيادة ٤٠٠ الف راكب يوميا.

وأشار الفريق كامل الوزير وزير النقل، إلى أن تم تحديد أماكن رشق القطارات بالحجارة وقمنا بلقاءات توعية.