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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كامل الوزير يوجه بتفضيل المنتج المصري على المستورد في مشروعات وزارة النقل

لقاء اليوم
لقاء اليوم

وجه الفريق كامل الوزير، بالاستفادة من المنتج المحلي في مشروعات وزارة النقل، ودراسة تصنيع بوابات التذاكر الخاصة بمحطات المترو، محليا، من خلال عمل شراكات مع المصانع العالمية لتوفيرها في مصر، مع اختيار الشكل والجودة والسعر الأنسب.

وتفقد الوزير، نماذج للكراسي المقرر استخدامها في قطارات الدرجة الأولى والثانية، موجها باستخدام النوعيات المصنعة محليا، مع الحرص على الجودة وراحة الراكب.

وأكد الوزير أنه حريص على استخدام الخامات المصرية في كل الصناعات، مع تفضيل المنتج المصري عن غيره، خاصة أن الدولة تعمل على توطين الصناعات ومنع الاستيراد، مع العمل على دعم فكرة مشاركة الشركات العالمية للتصنيع المحلي.

ويشار إلى أن يوم الأحد الموافق 5 نوفمبر الجاري، شهد انطلاق فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وإفريقيا 2023 Trans-MEA، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستمر حتى اليوم 8 نوفمبر، تحت شعار "توطين صناعة وسائل النقل في مصر".

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