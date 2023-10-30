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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

موعد غلق المترو في الشتاء

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، المستقلين المترو عن مواعيد مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة  وخاصة في فصل الشتاء/ والذى يستمر بالعمل فى المواعيد المعتادة والتى تبدأ ساعات التشغيل للمترو من الساعة 5.15 صباحا، وتنتهي بآخر محطة الساعة 12:31 ص.

 مواعيد آخر القطارات من المحطات الانتهائية

  1. قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:40 م
  2.  قيام آخر قطار للخط الأول من محطة المرج الجديدة الساعة 11:50 م.
  3.  قيام آخر قطار للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة الساعة 12:00 ص.
  4.  قيام آخر قطار للخط الثاني من محطة المنيب الساعة 12:00.
  5.  قيام آخر قطار للخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 12:31 ص.
  6.  قيام آخر قطار للخط الثالث من محطة الكيت كات الساعة 12:04 ص.
     
  1.  آخر موعد مقابله القطارات فى المحطات التبادلية
  2. يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثانى بمحطة أنور السادات الساعة 12:25 ص.
  3. يتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 ص.\
  4. يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:00 ص.

مواعيد عمل قطارات مترو الأنفاق

  1.  تبدأ مواعيد عمل قطارات مترو الأنفاق من المحطات الانتهائية من الساعة 5:15 صباحًا طوال العام.
  2. يقوم آخر قطار من قطارات مترو الأنفاق للخط الأول من محطة حلوان ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:40 مساءً.
  3. يقوم آخر قطار من قطارات مترو الأنفاق للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومن محطة المنيب الساعة 11:55 مساءً.
  4. يقوم آخر قطار من قطارات مترو الأنفاق للخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 11:31 مساءً.
  5. يقوم آخر من قطارات مترو الأنفاق من محطة الكيت كات الساعة 12:05 صباحًا.
  6. تتم مقابلة أخر قطارات مترو الأنفاق للربط والتبادل بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:30 صباحًا.
  7. تتم مقابلة آخر قطارات مترو الأنفاق للربط والتبادل بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر وبين الخط الثاني والخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:20 صباحًا

بعد تأخير الساعة .. مواعيد مترو الأنفاق الجديدة حسب التوقيت الشتوي

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معلومات تشغيلية للخط أول


• بدء تشغيل الخط عام 1987 بإجمالى طول 44 كم من محطه حلوان حتى محطة المرج الجديدة وتم تنفيذه على ثلاث مراحل وهى :
- المرحلة الأولى : حلــوان / رمسيس وتم افتتاحها في عام 1987 بطول قدره 29 كم .
- المرحلة الثانية : رمسيس / المرج وتم افتتاحها في عام 1989 بطول قدره 14 كم .
- المرحلة الثالثة : المـــــرج / المرج الجديدة وتم افتتاحها في عام 1999 بطول قدره 1.3 كم .
- تم إفتتاح محطة جامعة حلوان عام 2002 .
• يبلغ عدد المحطات 35 محطة ( 30 محطة سطحية و 5 محطات نفقية ) .
• يمر بعدة محطات عالية الكثافة وميادين هامة مثل محطة الشهداء (ميدان رمسيس) - أحمد عرابي - جمال عبد الناصر (محطة الإسعاف) - أنور السادات (التحرير) - سعد زغلول - جامعة حلوان - دار السلام - السيدة زينب - عزبة النخل – عين شمس – المرج القديمة و المرج الجديدة .
• يتقاطع مع الخط الثانى فى محطتى الشهداء وأنور السادات .
• يتقاطع مع الخط الثالث فى محطة جمال عبد الناصر (تحت الإنشاء ) .
• تم تخصيص عربتين في منتصف القطار للسيدات (يمنع ركوب الرجال العربة الأولى نهائياً والعربة الثانيه حتى التاسعة مساءاً ) ويسمح للسيدات بركوب كافة عربات القطار.
• تمت زيادة عدد قطارات الخط بعدد 20 قطار مكيف لزيادة القدره الإستعابيه نظراً لزيادة عدد الركاب .

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