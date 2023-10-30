موعد غلق المترو في الشتاء

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، المستقلين المترو عن مواعيد مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة وخاصة في فصل الشتاء/ والذى يستمر بالعمل فى المواعيد المعتادة والتى تبدأ ساعات التشغيل للمترو من الساعة 5.15 صباحا، وتنتهي بآخر محطة الساعة 12:31 ص.



مواعيد آخر القطارات من المحطات الانتهائية

قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:40 م قيام آخر قطار للخط الأول من محطة المرج الجديدة الساعة 11:50 م. قيام آخر قطار للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة الساعة 12:00 ص. قيام آخر قطار للخط الثاني من محطة المنيب الساعة 12:00. قيام آخر قطار للخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 12:31 ص. قيام آخر قطار للخط الثالث من محطة الكيت كات الساعة 12:04 ص.



آخر موعد مقابله القطارات فى المحطات التبادلية يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثانى بمحطة أنور السادات الساعة 12:25 ص. يتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 ص.\ يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:00 ص.

مواعيد عمل قطارات مترو الأنفاق

تبدأ مواعيد عمل قطارات مترو الأنفاق من المحطات الانتهائية من الساعة 5:15 صباحًا طوال العام. يقوم آخر قطار من قطارات مترو الأنفاق للخط الأول من محطة حلوان ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:40 مساءً. يقوم آخر قطار من قطارات مترو الأنفاق للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومن محطة المنيب الساعة 11:55 مساءً. يقوم آخر قطار من قطارات مترو الأنفاق للخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 11:31 مساءً. يقوم آخر من قطارات مترو الأنفاق من محطة الكيت كات الساعة 12:05 صباحًا. تتم مقابلة أخر قطارات مترو الأنفاق للربط والتبادل بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:30 صباحًا. تتم مقابلة آخر قطارات مترو الأنفاق للربط والتبادل بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر وبين الخط الثاني والخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:20 صباحًا

معلومات تشغيلية للخط أول



• بدء تشغيل الخط عام 1987 بإجمالى طول 44 كم من محطه حلوان حتى محطة المرج الجديدة وتم تنفيذه على ثلاث مراحل وهى :

- المرحلة الأولى : حلــوان / رمسيس وتم افتتاحها في عام 1987 بطول قدره 29 كم .

- المرحلة الثانية : رمسيس / المرج وتم افتتاحها في عام 1989 بطول قدره 14 كم .

- المرحلة الثالثة : المـــــرج / المرج الجديدة وتم افتتاحها في عام 1999 بطول قدره 1.3 كم .

- تم إفتتاح محطة جامعة حلوان عام 2002 .

• يبلغ عدد المحطات 35 محطة ( 30 محطة سطحية و 5 محطات نفقية ) .

• يمر بعدة محطات عالية الكثافة وميادين هامة مثل محطة الشهداء (ميدان رمسيس) - أحمد عرابي - جمال عبد الناصر (محطة الإسعاف) - أنور السادات (التحرير) - سعد زغلول - جامعة حلوان - دار السلام - السيدة زينب - عزبة النخل – عين شمس – المرج القديمة و المرج الجديدة .

• يتقاطع مع الخط الثانى فى محطتى الشهداء وأنور السادات .

• يتقاطع مع الخط الثالث فى محطة جمال عبد الناصر (تحت الإنشاء ) .

• تم تخصيص عربتين في منتصف القطار للسيدات (يمنع ركوب الرجال العربة الأولى نهائياً والعربة الثانيه حتى التاسعة مساءاً ) ويسمح للسيدات بركوب كافة عربات القطار.

• تمت زيادة عدد قطارات الخط بعدد 20 قطار مكيف لزيادة القدره الإستعابيه نظراً لزيادة عدد الركاب .