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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مترو الأنفاق يكشف حقيفة تقابل قطارين على نفس الاتجاه بمحطة أم المصريين

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

 نفى أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، ما تم نشره بأحد المواقع الإلكترونية بخصوص تقابل قطارين في نفس الاتجاه بمحطة أم المصريين بالخط الثاني.

 

وقال أنه من المستحيل قيام قطارين على نفس السكة فى إتجاهين مختلفين و أنه لم يتم تسجيل أى شكاوى من الركاب تفيد بحدوث ذلك الأمر. 

وأضاف بكير ، أن محطة أم المصريين بالخط الثاني تعمل بشكل طبيعي بالاتجاهين ، أما بخصوص ما نشر بشأن وجود جراج فى إتجاه المنيب و أنه تم تخزين القطار بالجراج فهذا الأمر  لا أساس له من الصحة نظرا لعدم و جود جراج بمحطة أم المصريين بإتجاه المنيب و ان المحطة بها سكه إضافية بإتجاه شبرا الخيمة يتم إستخدامها فى تخزين القطارات للدفع بها أوقات الذروة لإستيعاب كثافة الركاب فى الفتره الصباحية . 

و تم التأكيد على أن خطوط المترو تعمل بأحدث و أدق أساليب الإشارات التى تقوم بتنظيم حركة القطارات و تضمن أمن و سلامة الركاب. 

و طالبت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو الجميع بتحري الدقة عند نشر أي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي و الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا .

و ناشد " متحدث المترو " جمهور الركاب الرجوع إلى المركز الإعلامي للشركة بالتواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg وذلك لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والأستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو و التابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.

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