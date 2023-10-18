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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توفيرًا للوقت.. 4 طرق تمكنك من حجز تذاكر مترو الأنفاق

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

كشفت الهيئة القومية للأنفاق عن توفير كافة الوسائل الحديثة والمتاحة للدفع في شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائى الخفيف LRT ,الذي شهد طفرة ونمو متزايد في معدلات استخدامه خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع انتقال الحكومة والوزارات للعاصمة الادارية الجديدة وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد خاصة في أوقات الذروة التي يتزايد فيها عدد الركاب.

و تتمثل طرق دفع التذاكر في الآتي:  

-الاشتراكات الشهرية والموسمية بكافة فئاتها 

- بطاقة المحفظة الإلكترونية التي يتم شراؤها مرة واحدة وإعادة شحنها في خطوط المترو

 - ماكينات بيع التذاكر الـ TVM المتوفرة في عدد من المحطات 

-  تذاكر استخدام المرة الواحدة التي يتم إستخراجها من شبابيك التذاكر.

وتتقدم وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق بالشكر والتقدير  للمواطنين على الحرص على استخدام وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة  والتي  تساهم في توفير الوقت والجهد  وتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب التي تضمن لهم رحلة مريحة وآمنة ولائقة بأسعار تناسب كافة الفئات.

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