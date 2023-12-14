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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث المترو: ماكينات "TVM" تصرف التذاكر آليا دون أي تدخل بشري.. فيديو

المترو
المترو

كشف أحمد الهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، تفاصيل تركيب وتفعيل ماكينات "TVM"، لصرف التذاكر بالخط الأول والثاني للمترو.

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وقال أحمد الهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "ماكينات "TVM" ستصرف التذاكر آليا بدون أي تدخل من العنصر البشري نهائيا".

 

وأضاف: "سيتم تجديد اشتراكات المترو أيضا من خلال ماكينات "TVM"، لافتا: "تم تركيب هذه الماكينات المحطات في الخط الأول والثاني، وتم تركيب 50 ماكينة في محطات الخط الأول و36 ماكينة في الخط الثاني".

 

وأشار أحمد الهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق،: "هذه الماكينات تتيح للركاب شراء تذكرة الرحلة الواحدة حتى 10 تذاكر مرة واحدة، وهناك محطة التذاكر والتي تباع في كل محطات المترو التي تم تركيب الماكينات بها وتتيح للركاب شراء تذكرة الرحلة الواحدة حتى 10 تذاكر".
 

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