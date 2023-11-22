بسبب اشتراكات المترو.. طلاب حلوان الأهلية يناشدون رئيس الجامعة

يهرع طلاب جامعة حلوان مع بداية العام الدراسي دائمآ، إلى مكاتب شئون الطلاب بكلية كل طالب ثم إلي مكاتب الاشتراكات بمحطات مترو الأنفاق لاستخراج كارنية الاشتراك الشهري، لكن حين توجه طلاب جامعة حلوان الأهلية لعمل كارنية اشتراك المترو تفأجئوا أن طلبهم تم رفضه ولم تكن الأسباب منطقية ومرضية لهم.

وذهب أحد طلاب جامعة حلوان الأهلية حيث أراد مع بداية العام الدارسي أن يقوم بإستخراج الاشتراك المخفض للطلبة لمترو الأنفاق، ولكن تفاجأ بصعوبة إجراء الأمر علي عكس اقرانه الأخرين من جامعة حلوان الغير أهلية، حيث قال الطلاب جميع زملائنا في كليات جامعة حلوان حصلوا من مكتب اشتراكات على استمارة اشتراك المترو الخاصة بالطلاب، واستطاعوا أن يختموها من كلياتهم بكل سهولة ثم ذهب إلي مكتب اشتراكات المترو مره أخرى وحصلوا على الكارنية.

واضاف طلاب جامعة حلوان الأهلية انهم حينما أرادوا أن يحصلوا على اشتراك المترو وذهبوا إلي مكتب شئون الطلاب تفاجأ انهم محرومون من الحصول على اشتراك المترو، وبسبب مجهول وانهم حينما سئلوا المسئولين في الجامعة حصلوا على إجابتين لم يكونوا مقنعين لهم، الأولي أن جامعة حلوان الأهلية تعامل معاملة الجامعات الخاصة، بينما ردد البعض الآخر أن هناك مصروفات كانت يجب أن تدفعها الجامعة حتي يتم استخراج الكارنية للمترو ليحصوا على اشتراك المترو ولكن الجامعة لم تقم بذلك الأمر.

ويستعجب الطلاب حيث يقولون أن جامعة حلوان الأهلية تعد أحد الجامعات الأهلية والتي هي جامعات غير هادفة للربح، وتسعى لتقديم نموذج تعليم يتماشى مع متطلبات المجتمع، وهي بمصروفات ولكن مصروفاتها يتم إنفاقها على العملية التعليمية كاملة، فكيف لها أن تعامل معاملة الجامعات الخاصة.

ويستكمل الطلاب قائلين: “إذا كانت جامعة حلوان الأهلية قد تقاعست أن سداد المصروفات المطلوبة لمترو الأنفاق فنحن نطالب بإيضاح الأمر لاسيما أن طلاب جامعة حلوان الأهلية لديهم نفس الأعباء الاقتصادية التى تواجه باقى الطلاب فى الجامعات الحكومية الحكومية الغير أهلية لذلك فنحن نطالب بالمساواة بيننا وبينهم”.

ويعد مترو الأنفاق من أهم وسائل المواصلات التى يعتمد عليها طلاب جامعة حلوان فى الوصول إلى مقر الجامعة حيث يستقله العديد من الطلاب المترددين على الحرم الجامعي لضمان مواعيده ودقتها .