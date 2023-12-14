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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الطيران يبحث مع سفير مالطا الموضوعات المشتركة فى مجال النقل الجوى

صدى البلد

التقى اليوم الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بالسفير روبرتو بيس، سفير جمهورية مالطا لدي القاهرة  لبحث أوجه التعاون المشترك فى مجال النقل الجوى وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الطيران المدنى.

وفى بداية اللقاء ، رحب  وزير الطيران المدني بسفير  مالطا والوفد المرافق له ، مؤكدا على قوة وتميز العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين فى كافة المجالات وبخاصة فى مجال النقل الجوى.

هذا وقد تناول اللقاء عدد من الموضوعات الهامة والمُتعلقة بمختلف أنشطة الطيران المدني، كما تم استعراض الجهود الثنائية المبذولة من الجانبين  لتعزيز  سبل التعاون البناء بما يحقق توافق الطرفان علي العمل المشترك في كافة المجالات لاسيما في مجال التدريب وتبادل الخبرات ودفع آليات تنمية الحركة الجوية والسياحية من خلال استئناف رحلات جوية مباشرة بين مصر ومالطا بما يحقق مصالحهما ويعزز من حجم التبادل التجاري والاقتصادي فيما بينهما.

ومن جانبه، أعرب السفير روبرتو بيس، سفير جمهورية مالطا عن سعادته بهذه الزيارة مؤكدًا على عمق علاقات التعاون المتميزة بين البلدين، مشيرًا إلى تطلع بلاده لدعم أطر التعاون الثنائي على كافة المستويات وبخاصة في مجال الطيران المدني وتعزيز سبل الاستفادة من الخبرة المصرية؛ خاصة في ضوء رؤى الحكومة المصرية ، مشيدًا بالطفرة التنموية التي تشهدها الدولة المصرية على كافة الأصعدة لاسيما في مجال الطيران المدني.

 

 

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