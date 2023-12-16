هيئة الدواء تكشف عن أفضل وقت لتناول الفيتامينات على مدار اليوم

كشفت هيئة الدواءعن أفضل وقت لتناول الفيتامينات على مدار اليوم ، في إطار منشوراتها الدورية لرفع التثقيف الصحي لدي المواطنين .

الموعد المناسب للفيتامينات الذائبة في الدهون

تتطلب الفيتامينات التي تذوب في الدهون ًا لجسمك لامتصاصها وتشمل هذه دهون الفيتامينات: -فيتامين أ. -فيتامين د. -فيتامين هـ. -فيتامين ك.

وقالت هيئة الدواء المصرية لتحقيق أقصى قدر من الامتصاص، يكون أفضل وقت لتناول فيتامين د و الفيتامينات الأخرى القابلة للذوبان في الدهون بعد تناول الأطعمة التي تحتوي على دهون.

الموعد المناسب لفيتامين سي

يمكن تناول فيتامين سي في أي وقت على مدار اليوم، سواء قبل الطعام أو بعده، ولكن يفضل تخزينه في مكان ً بارد ومظلم، بعيدا عن الحرارة والضوء.

الموعد المناسب لفيتامين ب ً

يستحسن تناوله صباحا، لزيادة إنتاج الطاقة وتعزيز امتصاصه في الجسم.

الموعد المناسب لتناول المكملات التي تحتوي على عدة فيتامينات ً يفضل تناولها صباحا بعد وجبة الفطار

الموعد المناسب لتناول الحديد

يفضل تناول الحدبد قبل الأكل بساعة أو بعد الأكل بساعتين الموعد المناسب لتناول الزنك يستحسن تناوله بعد الأكل بساعتين .

الموعد المناسب لتناول اوميجا 3

يفضل تناوله مع الوجبات