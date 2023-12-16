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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدًا.. الأرصاد تحذر

صدى البلد

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى، كما توقعت سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

ووجهت هيئة الأرصاد نصيحة للمواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر، وخاصة قائدي المركبات أثناء تكون الشبورة في فترة الصباح الباكر (من 4 إلى 8 صباحًا) وترك مسافة مناسبة بين السيارات.

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدًا

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب علي مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وفق بيان هيئة الأرصاد.

وفيما يلي بيان يئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على محافظات ومدن مصر.

العظمى الصغرى
القاهرة 24 16
العاصمة الإدارية 24 14
6 أكتوبر 24 14
بنها 23 15
دمنهور 24 15
وادى النطرون 22 14
كفر الشيخ 24 15
المنصورة 24 14
الزقازيق 23 15
شبين الكوم 24 15
طنطا 23 15
دمياط 23 14
بورسعيد 23 15
الإسماعيلية 24 13
السويس 24 14
العريش 23 11
رفح 22 10
رأس سدر 26 15
نخل 22 05
كاترين 20 03
الطور 25 13
طابا 22 14
شرم الشيخ 28 18
الاسكندرية 23 13
العلمين الجديدة 23 12
مطروح 22 12
السلوم 21 10
سيوة 22 08
رأس غارب 27 16
الغردقة 28 17
سفاجا 27 17
مرسى علم 28 18
شلاتين 29 21
حلايب 27 21
أبو رماد 28 20
رأس حدربة 27 21
الفيوم 26 11
بني سويف 26 11
المنيا 26 10
أسيوط 27 10
سوهاج 29 12
قنا 30 13
الأقصر 30 14
أسوان 31 16
الوادى الجديد 30 10
أبوسمبل 30 16
 

الأرصاد هيئة الأرصاد الشبورة امطار درجات الحرارة

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