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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

3 ظواهر جوية|مفاجأة عاجلة من الأرصاد حول طقس الـ 24 ساعة القادمة

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس الـ 24 ساعة القادمة، قائلة إن غدًا الأحد  متوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.
 

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شبورة وارتفاع بدرجات الحرارة .. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة


وحذرت “غانم” خلال تصريحات متلفزة، اليوم السبت، من ظاهرة الشبورة المائية التي تصاحب الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتكون على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانًا؛ ولكنها سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه بالرغم من وجود ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة خلال فترة النهار، إلا أنها تنخفض بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل وخاصة في الساعات المتأخرة منه وساعات الصباح الباكر، حيث تسجل العظمى 25 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى 15 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.
 

تحذير عاجل من الأرصاد
 

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أهمية ارتداء الملابس الشتوية واصطحاب “جاكيت” ومتابعة النشرات الجوية باستمرار والقيادة بهدوء تام واتباع كافة التعليمات المرورية خاصة في أوقات تكون الشبورة المائية، فيما أوضحت أن هناك نشاط نسبي في الرياح ولكنه غير محمل بالرمال والأتربة.

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس الشبورة المائية درجات الحرارة

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