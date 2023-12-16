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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شبورة وارتفاع بدرجات الحرارة .. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم يشهد استقرارًا في الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي والذي يعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس وزيادة قيم درجات الحرارة بحوالي من درجتين لـ 3 درجات عن المعدل الطبيعي لها.

طقس اليوم السبت
 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم هناك ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 25 درجة مئوية، حيث يسود طقس دافئ ومعتدل تمامًا في معظم محافظات الجمهورية خلال فترة النهار، بينما تنخفض درجات الحرارة خلال فترة الليل، ويكون الانخفاض ملحوظًا في ساعات الفجر وساعات الصباح الباكر.

ولفتت  إلى أن الطقس خلال فترة الليل بارد في كافة الأنحاء، حيث تسجل الصغرى 15 درجة مئوية، محذرة من ظاهرة الشبورة المائية التي دائمًا ما تصاحب الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الشبورة المائية قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق؛ ولكنها سرعان ما تتلاشى فور سطوع اشعة الشمس، موضحة أن نشاط الرياح نسبي وغير مؤثر.

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