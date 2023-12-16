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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تسبب في قطع الاتصالات.. شاهد تلسكوب ناسا يلتقط أكبر توهج شمسي منذ سنوات

صدى البلد

التقط تلسكوب ناسا أكبر توهج شمسي منذ سنوات، مما أدى إلى انقطاع الاتصالات اللاسلكية على الأرض مؤقتًا.

وأطلقت الشمس التوهج الضخم يوم الخميس، مما أدى إلى ساعتين من التداخل اللاسلكي في أجزاء من الولايات المتحدة وأجزاء أخرى مضاءة بنور الشمس من العالم. وقال العلماء إنه كان أكبر توهج منذ عام 2017.

وقال مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للحكومة، إن العديد من الطيارين أبلغوا عن انقطاع الاتصالات، وكان التأثير محسوسًا في جميع أنحاء البلاد، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.
 

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ويراقب العلماء الآن منطقة البقع الشمسية هذه ويحللون احتمال انفجار البلازما من الشمس، المعروف أيضًا باسم الانبعاث الكتلي الإكليلي، الموجه نحو الأرض، ووقع الانفجار في أقصى القسم الشمالي الغربي من الشمس، بحسب المركز.

والتقط مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لوكالة ناسا الحدث في ضوء الأشعة فوق البنفسجية الشديدة، مسجلا التدفق القوي للطاقة على شكل وميض ضخم ومشرق.

وتم إطلاق المركبة الفضائية في عام 2010، وهي في مدار مرتفع للغاية حول الأرض، حيث تراقب الشمس باستمرار.

وتقترب الشمس من ذروة دورتها الشمسية التي تبلغ 11 عامًا أو نحو ذلك. ومن المتوقع أن يكون النشاط الأقصى للبقع الشمسية في عام 2025.
 

ناسا توهج شمسي يورونيوز الطاقة الشمسية الأرض

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