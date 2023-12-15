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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب الطقس.. ناسا تؤجل موعد انفصال Cargo Dragon عن المحطة الفضائية الدولية

الفضاء
الفضاء

أعلنت وكالة ناسا أنها قررت تأجيل موعد انفصال مركبة الشحن Cargo Dragon عن المحطة الفضائية الدولية.

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وجاء في بيان صادر عن الوكالة: "تقرر تأجيل موعد انفصال مركبة Cargo Dragon عن المحطة، المركبة ستنفصل في موعد لا يتجاوز 18 ديسمبر الجاري".

وأشار البيان إلى أن المركبة كانت من المفترض أن تنفصل عن المحطة في 16 ديسمبر، لكن الموعد أجّل بسبب ظروف الطقس غير المواتية، وفي حال كانت الأحوال الجوية مناسبة ستنفصل عن المحطة يوم الأحد القادم تمام الساعة 17:05 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.


وكانت  شركة "سبيس إكس" قد أطلقت Cargo Dragon إلى الفضاء في 10 نوفمبر الماضي في تمام الساعة 04:28 بتوقيت موسكو، وأرسلتها على متن صاروخ من نوع Falcon 9 تم إطلاقه من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا.

تعتمد الولايات المتحدة حاليا نوعين من المركبات لشحن البضائع إلى المحطة الفضائية الدولية، هما مركبات Cargo Dragon المتعددة الاستخدام التي طورتها شركة "سبيس إكس"، ومركبات Cygnus التي توصل البضائع إلى المحطة وتعود نحو الأرض لتحترق في غلافها الجوي.

ناسا الفضائية الدولية

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