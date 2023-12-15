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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان الجونة السينمائي.. محمد شاهين ونسرين طافش في عرض الفيلم الفلسطيني الأستاذ

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي

حرص عدد من نجوم وصناع السينما على حضور الفيلم الفلسطيني الأستاذ ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة.

وكان ضمن الحضور، كل من: بشرى، محمد شاهين، نسرين طافش، نور النبوي، وعدد كبير من السينمائيين العرب.

 

نافذة على فلسطين بمهرجان الجونة

وفي سياق متصل يقدم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، قسما خاصا بعنوان "نافذة على فلسطين" والذي يعرض مجموعة من أهم الأفلام التي تتعمق في قلب القصص الفلسطينية، وجرى اختيار أفلام هذا القسم، بعناية؛ بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هؤلاء البشر الصامدين كمحاولة لدعوة الجمهور نحو فهم أعمق للتجارب الإنسانية في فلسطين.

ويلخص "نافذة على فلسطين" بشكل مثالي جوهر هذه الرحلة السينمائية حيث يدعو المشاهدين لإلقاء النظر على الحياة غير المرئية والقصص التي لم تروَ، ومن خلال هذا القسم والذي تم تنسيق معظم أفلامه بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، ويهدف مهرجان الجونة التركيز على القصص التلقائية التي تستحق أن تسمع، مانحًا فرصة لتلك الأصوات التي تم تجاهلها منذ زمن طويل، ويؤكد هذا القسم الخاص التزام المهرجان بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني.

وتشمل الأفلام المعروضة في القسم مجموعة من القصص المدهشة، ويقدم فيلم "الإسعاف" للمخرج محمد الجبالي في صيغة الراوي وصفا للحرب في غزة في عام 2014، وتكشف القصص وراء أعمال العنف المتكررة. في فيلم "وداعا طبريا"، تلتقط المخرجة لينا سويلم الرحلات الشخصية لأربعة أجيال من النساء الفلسطينيات الجريئات، كل واحدة منهن تؤثر في العالم على الرغم من هويتها المرتبكة.

وفي فيلم "الواقي الرصاصي" يتناول المخرجين عرب وناصر طرزان بشكل كوميدي حرب غزة، حيث يعرضان التحديات التي يواجهها زوجان فلسطينيان يحاولان ممارسة العلاقة الحميمة وسط القصف الإسرائيلي المدمر.  فيلم التحريك المؤثر "الرسم من أجل أحلام أفضل" للمخرجة مى عودة  يسلط الضوء على نضالات الأطفال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وكيف يتعاملون مع الحياة من خلال رسوماتهم بقلم التلوين، ويؤكد على أهمية السماح للشباب بالحلم والأمل.

ويروى فيلم يسرى نصر الله "باب الشمس" ملحمة فلسطينية ممتدة على مدار 50 عاما تاريخ من المعاناة والأمل والحب، وفيلم "ليست فقط صورتك" إخراج آن باك ودرور ديان يتناول رحلة مأساوية لأشقاء ألمان-الفلسطينيين يسعون لتحقيق العدالة لعائلاتهم بعد غارة جوية إسرائيلية على غزة.

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
الجونة مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي نسرين طافش نور النبوي محمد شاهين

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مهرجان الجونة السينمائي.. محمد شاهين ونسرين طافش في عرض الفيلم الفلسطيني الأستاذ

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