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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يتخطى 30 ألف جنيه.. سعر فستان بوسي شلبي يثير الجدل

بوسي شلبي
بوسي شلبي

شاركت الإعلامية بوسي شلبي مجموعة من الصور خلال مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، وقد نشرتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

 

سعر فستان بوسي شلبي

 

واختارت بوسي شلبي فستان  طويل باللون الابيض ومزين بفروع من الشجر من منطقة الصدر وبفتحة من الأسفل تكشف عن ساقيها، وبكم واحد طويل بتصميم الاوف شولدرز  ومكشوف من الجهة الاخرى بتصميم الكب، ويلحق بالفستان ذيل طويل من الخلف.

 

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وكان فستان بوسي شلبي من تصميم مصمم الأزياء Fouad Sakis، ووصل سعره إلى 4,464 ريال سعودي،  أي ما يعادل 36,791 جنيه مصري.

 

وقامت بوسي شلبي بلم خصلات شعرها إلى الوراء بعمله ذيل حصان منسدلا على ظهرها.

 

وأكملت بوسي شلبي إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بإختيار احمر شفاه باللون الأحمر، مع الكحل الاسود، والماسكرا، والآي لاينر، والآي شادو باللون الأبيض، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

وأكملت بوسي شلبي إطلالتها بكولية وقرطين واسورة وخاتم من الألماس، وهو ما ابرز من اناقتها.

بوسي شلبي
بوسي شلبي
بوسي شلبي
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