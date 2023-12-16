لماذا فشلت إسرائيل في اختراق الشجاعية بريا بشكل كامل؟|اللواء نصر سالم يجيب

قال اللواء نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أثبت فشله بالكامل في تحقيق أهدافه العسكرية، فهو فقط يجيد الضرب عن بُعد وضرب المدنيين العزل، مؤكدًا أنه غير قادر على مواجهة المقاتلين وهذا ما حدث بالفعل في الشجاعية وجباليا وغزة وخان يونس، معقبًا: “في أي مواجهة مع المقاومة هما اللي بيخسروا دايمًا”.



وأضاف “سالم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت"، أن الجيش الإسرائيلي تسبب في قتل 3 من الرهائن الإسرائيليين، وهذا يؤكد أن جيش ليس لديه كفاءة ومهارة عسكرية، كما أن الجنود لا يتحلون بالثبات الانفعالي اللازم.



وأكد اللواء نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية أن الإسرائيلي ليس لديه شجاعة المواجهة على عكس عناصر المقاومة الذي يقاتلون ويهاجمون من المسافة صفر، متابعًا أن الجيش الإسرائيلي يريد فقط القتال عن بُعد بالطيران والمدفعية؛ لكن لا يريد القتال وجهًا لوجه.