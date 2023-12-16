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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القاهرة هتشوف الرقم دا في الحرارة بكره .. إعلان مهم من الأرصاد

درجات الحرارة المتوقعة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز  الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، ان بعد اسبوع سيبدأ فصل الشتاء وذلك في ٢١ ديسمبر ولكن الأحوال الجوية على مدار هذا الاسبوع سوف تشهد استقرارا بشكل كبير فلا يوجد اي إضطرابات جوية تؤثر على اي أنشطة يومية.

ولفتت غانم خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج 8 الصبح، المذاع عى فضائية dmc، تقديم الإعلامية داليا أشرف، إلى ان هناك ارتفاعات بسيطة في قيم درجات الحرارة خاصة في فترة النهار وفي فترة الظهيرة لانه هناك تأثير لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا الذي يعمل على زيادة فترات سطوع اشعة الشمس والشعور بالدفء والاستقرار في فترة النهار،  فاليوم العظمي على القاهرة الكبري ٢٥ درجة مئوية وغدا ايضا تشهد القاهرة الكبري هذا الرقم، مؤكده ان هناك  ارتفاع في درجات الحرارة اعلى من المعدل الطبيعي.

ارتفاعات طفيفة بدرجات الحرارة 

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه، بالرغم من وجود ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة خلال فترة النهار، إلا أنها تنخفض بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل وخاصة في الساعات المتأخرة منه وساعات الصباح الباكر، حيث تسجل العظمى 25 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى 15 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:
العظمى الصغرى

القاهرة 26 - 15
الإسكندرية 23 - 17
الإسماعيلية 26 - 13
الغردقة 27 -18
أسوان 32 - 16
سوهاج 28 - 13
المنيا 27 - 13

درجات الحرارة القاهرة الكبرى الأرصاد الجوية ارتفاعات طفيفة

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القاهرة هتشوف الرقم دا في الحرارة بكره .. إعلان مهم من الأرصاد


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