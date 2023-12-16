طقس الـ48 ساعة المقبلة| الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة.. وأمطار بهذه المناطق

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد انخفاض درجات الحرارة، موضحة تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم”، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، إن درجات الحرارة تشهد ارتفاعات طفيفة اليوم وغدًا في معظم أنحاء الجمهورية؛ لكنها ستعاود الانخفاض من جديد يوم الإثنين المقبل.



ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن غدًا الأحد سوف تتأثر السواحل الشمالية الغربية بسقوط أمطار خفيفة لكنها غير مؤثرة، منوهة بأن هناك استقرار في الأحوال الجوية على مدار أيام هذا لأسبوع.

وحذرت “غانم” خلال تصريحات متلفزة، اليوم السبت، من ظاهرة الشبورة المائية التي تصاحب الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتكون على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانًا؛ ولكنها سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه بالرغم من وجود ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة خلال فترة النهار، إلا أنها تنخفض بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل وخاصة في الساعات المتأخرة منه وساعات الصباح الباكر، حيث تسجل العظمى 25 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى 15 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.



تحذير عاجل من الأرصاد

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أهمية ارتداء الملابس الشتوية واصطحاب “جاكيت” ومتابعة النشرات الجوية باستمرار والقيادة بهدوء تام واتباع كافة التعليمات المرورية خاصة في أوقات تكون الشبورة المائية، فيما أوضحت أن هناك نشاط نسبي في الرياح ولكنه غير محمل بالرمال والأتربة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:

العظمى الصغرى

القاهرة 26 - 15

الإسكندرية 23 - 17

الإسماعيلية 26 - 13

الغردقة 27 -18

أسوان 32 - 16

سوهاج 28 - 13

المنيا 27 - 13