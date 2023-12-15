الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات من حالة الطقس

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

قدمت مذيعة صدى البلد، رانيا أيمن، تغطية جوية حول حالة الطقس اليوم في مصر وخلال الأيام المقبلة، وتوقعات حالة الجو في فلسطين على مدار الأيام المقبلة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.



وحذرت من ظاهرة جوية، ستحدث خلال الساعات المقبلة، وهي الشبورة الكثيفة، خاصة في الفترة من الساعة 4 فجرًا، وحتى الساعة الـ 9 صباحًا.



وتوقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على ان تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



وتنشط الرياح على مناطق من أقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة، حيث رصدت الأقمار الصناعية نشاطا للرياح على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ونصحت هيئة الأرصاد بضرورة توخي المواطنين الحيطة والحذر والقيادة بهدوء، والالتزام بقواعد المرور، وترك مسافات آمنة بين السيارات، واستخدام آلات تنبيه السيارات على فترات لتنبيه قائدي السيارات الأخرى.



وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن فرص سقوط الأمطار اليوم، تقل عن الفترة الماضية، وأن هذا سيؤدي لارتفاع مفاجئ بدرجات الحرارة، بواقع درجتين مئويتين.



ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة، خاصة في الساعات المتأخرة من المساء وعدم الانخداع بالارتفاع الطفيف في درجات الحرارة الذي سنشهده خلال ساعات الظهيرة.

وتكون حالة البحر المتوسط، خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية والبحر الأحمر فهي خفيفة وارتفاع الموج فيه يصل من نصف متر إلى متر والرياح السطحية شمالية شرقية، وذلك وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية وتستمر حالة الاستقرار في الطقس حتى منتصف الأسبوع القادم، وستظل درجة الحرارة تتراوح ما بين ٢٣ إلى ٢٤ على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وتكون على محافظات الصعيد ما بين ٢٨ إلى ٣١ درجة.

ويبقى التحذير الوحيد، خلال هذه الفترة من حالة الطقس هو نشاط الشبورة المائية في الصباح الباكر، حيث يكون هناك شبورة كثيفة على الطرق في الساعات الباكرة من الصباح.



وناشدت هيئة الأرصاد قائدي المركبات بتوخى الحذر أثناء القيادة، على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية بسبب نشاط الشبورة، تجنبا لحدوث أية حوادث طرق.



وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 25 18

الزقازيق 24 15

دمياط 23 13

بورسعيد 23 13

الإسماعيلية 25 13

السويس 25 14

العريش 24 13

رفح 23 11

طابا 25 15

شرم الشيخ 27 18

الإسكندرية 24 13

العلمين الجديدة 23 12

مطروح 23 12

السلوم 22 12

الغردقة 27 18

سفاجا 26 18

مرسى علم 27 17

شلاتين 28 19

الفيوم 24 11

بني سويف 24 10

المنيا 25 10

أسيوط 26 9

سوهاج 27 12

قنا 28 12

الأقصر 28 13

أسوان 29 13

الوادي الجديد العظمى 26 الصغرى 9.