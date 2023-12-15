مفاجأة في طقس الأيام المقبلة.. الأرصاد توضح أبرز الظواهر المتوقعة ودرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الستة أيام المقبلة، من اليوم الجمعة 15 ديسمبر وحتى يوم الخميس 21 من نفس الشهر.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال ساعات الليل، ومن المتوقع أن تسود أجواء باردة على أغلب الأنحاء، ونصحت بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

ومن الظواهر الجوية التى نشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة تكوّن الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وتكون كثيفة أحيانا على مناطق من مدن القناة ووسط سيناء، ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر وخاصة قائدي المركبات وضرورة ترك مسافات مناسبة بين السيارات.

تفاصيل طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية قد تكون كثيفة أحيانا على الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية الى جنوبية غربية . وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وفق بيان هيئة الأرصاد.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 25 16

العاصمة الادارية 25 14

6 اكتوبر 25 14

بنهــــا 24 15

دمنهور 25 15

وادى النطرون 23 14

كفر الشيخ 25 15

المنصورة 25 14

الزقازيق 24 15

شبين الكوم 25 15

طنطا 24 15

دمياط 24 14

بورسعيد 24 14

الإسماعيلية 25 13

السويس 25 14

العريش 24 12

رفح 24 11

رأس سدر 25 14

نخل 24 09

كاترين 22 05

الطور 26 14

طابا 25 15

شرم الشيخ 28 18

الاسكندرية 25 13

العلمين الجديدة 24 12

مطروح 24 13

السلوم 21 11

سيوة 20 08

رأس غارب 27 16

الغردقة 28 18

سفاجا 27 18

مرسى علم 28 17

شلاتين 29 20

حلايب 27 21

أبو رماد 28 19

رأس حدربة 27 21

الفيوم 25 11

بني سويف 25 11

المنيا 25 10

أسيوط 26 10

سوهاج 27 12

قنا 28 13

الأقصر 29 13

أسوان 30 15

الوادى الجديد 29 10

أبوسمبل 30 15