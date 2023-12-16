عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات كاملة|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

الأرصاد
الأرصاد

يهتم الكثير بالبحث عن حالة الطقس ونشرة الأرصاد الجوية وللتعرف على تفاصيل درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية، إذ تشهد البلاد ارتفاع في درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم على القاهرة

وبحسب الأرصاد الجوية، يسود البلاد اليوم السبت، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد 

تحير من ظاهرة جوية

وكشفت الأرصاد عن الظواهر الجوية، إذ تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية قد تكون كثيفة أحيانا على الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأرصاد 

وتبدأ الشبورة من الساعة الرابعة صباحا وحتى التاسعة صباحا لتستمر 5 ساعات كاملة، وتنعدم الرؤية على بعض الطرق، إذ حذر الخبراء من القيادة بسرعة في هذه الظروف لتجنب وقوع الحوادث.

وكشفت الأرصاد عن حالة البحر المتوسط والتي تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية الى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم بحسب الأرصاد :

القاهرة 25-16

العاصمة الإدارية 25-14

6 أكتوبر 25-14

بنهــــا 24-15

دمنهور 25-15

وادي النطرون 23-14

كفر الشيخ 25-15

المنصورة 25-14

الزقازيق 24-15

شبين الكوم 25-15

طنطا 24-15

دمياط 24-14

بورسعيد 24-14

الإسماعيلية 25-13

السويس 25-14

العريش 24-12

رفح 24-11

رأس سدر 25-14

الأرصاد درجات الحرارة حالة الطقس حالة الطقس اليوم بالقاهرة ظاهرة جوية شبورة درجات الحرارة المتوقعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريح الكورة الجبس.. اعتراف مثير من الإعلامي السعودي وليد الفراج

الإجازة الرسمية الأولى للموظفين في مصر 2024.. موعدها وتفاصيل عنها

لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي واتحاد جدة والقنوات الناقلة لها

إحنا أسفين كنا نمزح| شاهد ماذا قال وليد الفراج عن فوز الأهلي على الاتحاد

عاجل| عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية عن حقيقة طلاق شيرين وحسام حبيب

محظوظ..تعليق غير متوقع من عمرو أديب على ثلاثية الأهلي في اتحاد جدة

رد غير متوقع.. أول تعليق من وليد الفراج بعد فوز الأهلي على الاتحاد

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ عن طرد موديست بمباراة الأهلي والاتحاد السعودي

موضوعات متعلقة

بعد نوة قاسم| ماذا يحدث في طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تجيب

مفاجأة في طقس الأيام المقبلة.. الأرصاد توضح أبرز الظواهر المتوقعة ودرجات الحرارة

الأرصاد الفلسطينية تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس الفترة المقبلة

ترشيحاتنا

طرد موديست..بركات يطلق تصريحات قوية عن رد فعل جماهير الأهلي

هواتف فيفو العملاقة Vivo X100 تنطلق في الأسواق العالمية

دعاء جميل في جوف الليل.. تقرب إلى الله والناس نيام

سعر أصغر سيارة فيات زيرو فى مصر.. وصلت المليون جنيه

قبل الاجتماع الأخير بساعات.. خبير يكشف تطورات الأوضاع في سد النهضة

ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات كاملة|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجلاء سليمان تكتب| اترك العالم خلفك.. ماذا لو انقطعت كل وسائل الاتصال؟

طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. الخلافات اشتعلت في السعودية وعمرو أديب وراء الإعلان

أنا كويسة وهو كويس.. 10 صور آثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

توقعات الابراج وحظك اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني

فيديو

مقطع فيديو صادم يوثق لحظة وفاة مطرب شاب على خشبة المسرح|شاهد

هنتقم منك .. مفاجأة في محاولة الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي/فيديوجراف

شقيق فنان معروف.. ماذا تعرف عن الفنان الراحل عادل أنور/ فيديوجراف

رحيل رئيس نادي النصر .. سر وفاة عمرو عبد الحق المفاجئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ