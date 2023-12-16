ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات كاملة|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

يهتم الكثير بالبحث عن حالة الطقس ونشرة الأرصاد الجوية وللتعرف على تفاصيل درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية، إذ تشهد البلاد ارتفاع في درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم على القاهرة

وبحسب الأرصاد الجوية، يسود البلاد اليوم السبت، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد

تحير من ظاهرة جوية

وكشفت الأرصاد عن الظواهر الجوية، إذ تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية قد تكون كثيفة أحيانا على الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأرصاد

وتبدأ الشبورة من الساعة الرابعة صباحا وحتى التاسعة صباحا لتستمر 5 ساعات كاملة، وتنعدم الرؤية على بعض الطرق، إذ حذر الخبراء من القيادة بسرعة في هذه الظروف لتجنب وقوع الحوادث.

وكشفت الأرصاد عن حالة البحر المتوسط والتي تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية الى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم بحسب الأرصاد :

القاهرة 25-16

العاصمة الإدارية 25-14

6 أكتوبر 25-14

بنهــــا 24-15

دمنهور 25-15

وادي النطرون 23-14

كفر الشيخ 25-15

المنصورة 25-14

الزقازيق 24-15

شبين الكوم 25-15

طنطا 24-15

دمياط 24-14

بورسعيد 24-14

الإسماعيلية 25-13

السويس 25-14

العريش 24-12

رفح 24-11

رأس سدر 25-14