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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد نوة قاسم| ماذا يحدث في طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تجيب

الارصاد
الارصاد

يبحث المواطنون بشكل مستمر عن حالة الطقس، بعد أن شهدت البلاد حالة من التقلبات الجوية الحادة والسريعة، نظرًا لطبيعة فصل الخريف، فمن المتوقع أن تبدأ حالة عدم الاستقرار في عدد من الأماكن على مستوى الجمهورية.

الارصاد 

حالة الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدًا السبت، حيث توقعت أن يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، كما توقعت أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على سيناء، وبارد ليلا.

نوة قاسم

جاء ذلك عقب انتهاء نوة قاسم، حيث تعرضت محافظة الإسكندرية خلال الأيام الماضية إلى نوة قاسم الشتوية، وشهدت المحافظة خلالها رياحا جنوبية غربية، وانخفاضا في درجات الحرارة وهطول الأمطار واضطراب حركة الصيد والملاحة.

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الظواهر الجوية المتوقعة

أما عن طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، أوضحت هيئة الأرصاد، في بيان لها، أن الطقس سيكون غائمًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وغائما جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، بينما يكون مشمسا على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد الجوية من الشبورة المائية، متوقعة أنها ستكون كثيفة أحيانًا، وتمتد من الرابعة إلى التاسعة صباحًا تقريبًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت أن هناك فرصة لنشاط الرياح على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة 

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة والوجه البحري: الكبرى 25، والصغرى 18 درجة.

السواحل الشمالية: الكبرى 24، والصغرى 13 درجة.

جنوب سيناء: الكبرى 27، والصغرى 18 درجة.

شمال الصعيد: الكبرى 25 درجة، والصغرى 10 درجات.

جنوب الصعيد: الكبرى 29، والصغرى 13 درجة.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وفيما يخص درجات الحرارة في محافظة الإسكندرية، فارتفعت بمعدل درجة واحدة عن الأيام الماضية، لتصل درجة الحرارة العظمى 21 درجة مئوية، والصغرى 16 درجة مئوية، فيما بلغت سرعة الرياح لـ 16 كم في الساعة.

أما الرطوبة فبلغت نسبتها لـ 64%، وترتفع أمواج البحر المتوسط متر ونصف المتر إلى مترين، لتتهيأ الفرصة لعمليات الصيد والملاحة البحرية.

حالة الطقس الطقس هيئة الأرصاد الجوية نوة قاسم الظواهر الجوية المتوقعة درجات الحرارة المتوقعة درجات الحرارة في الإسكندرية

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