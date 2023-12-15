بفستان لافت.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها في مهرجان الجونة السينمائي

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش صور جديدة لها خلال حضورها مهرجان الجونة السينمائي، ونشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

تفاصيل إطلالة نسرين طافش في مهرجان الجونة السينمائي

وتألقت نسرين طافش مرتدية فستان طويل بدون أكمام من الحرير باللون الكحلي، وبفتحة من الساقين تكشف عن قدميها، وأختارت حقيبة لامعة باللون الرمادي، مع حذاء مفتوح باللون الأسود.

ورفعت نسرين طافش خصلات شعرها إلى الأعلى بعمله كححة بتسريحة أنسيابية ناعمة.

ولم تتكلف نسرين طافش في وضع المكياج، فقد أختارت أن تبرز جمال عينيها بالكحل الاسود، والماسكرا، والآي لاينر، والآي لاينر بألوان ترابية، مع وضع اللون الكشميري القاتم كأحمر شفاه.

وأكملت نسرين طافش إطلالتها ببعض الأكسسورات الناعمة، بقرطين واسورة وخاتم نن الألماس، وهو ما أعطاها إطلالة رقيقة وناعمة.

نسرين طافش

نسرين طافش

نسرين طافش