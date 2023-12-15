كاملة أبو ذكري: ظروف العمل في رمضان غير آدمية

قالت المخرجة كاملة أبو ذكري، إن ظروف العمل والتصوير في رمضان غير آدمية ولا يقدر عليها أي شخص، موضحة أن التصوير في رمضان شغال لـ72 ساعة في حالة من التركيز الشديد وضغط كبير جدًا والعمل لعدد ساعات كبيرة "غير إنسانية".

وأوضحت كاملة أبو ذكري، خلال حوارها مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج " حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن العمل في تصوير مسلسلات رمضان يجعلها تفقد صحتها وحياتها بشكل كامل، بسبب عملها لساعات طويلة جدًا، مشددة على أن المنتج سبب تأخير البدء في تصوير مسلسلات رمضان.

وأضافت أنها لن تشارك كمخرجة بعمل في موسم رمضان 2024، وأنها كانت ستشارك في مسلسل ما لكنه توقف بسبب الميزانية، متمنية تصوير هذا المسلسل وهو من بطولة أحمد أمين ومحمد ممدوح وتأليف خالد دياب وشرين دياب.