كاملة أبو ذكري: عادل إمام قالي بيشتموني بيمدحوني المهم أني موجود

أكدت المخرجة كاملة أبو ذكري، أن فيلم "عن العشق والهواء" هي التجربة التي لم تحبها ولكنها لم تندم على هذا العمل، معقبة "التجربة كانت مش لطيفة".

وأوضحت "أبو ذكري"، خلال حوارها مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج " حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن فيلم "عن العشق والهواء" حقق نجاحات كبيرة، مضيفة: "اكتشفت العالم الشرير في المجال الفني.. كنت صغيرة ومش فاهمة أن الناس عايزة تؤذيك".

وأشارت إلى أن تجربة "عن العشق والهواء" غيرت من شخصيتها بشكل كامل وأصبحت أقوى، ومزحت متابعة: "المخرج لازم يبقى سخيف مش لذيذ".

وتابعت: "عادل إمام قالي بيشتموني أسمي موجود وبيمدحوني اسمي موجود المهم أني موجود"، مشددة على أن الفنان عادل إمام كان دائمًا ما ينصحها بأن تستمر في العمل وتقديم الأفضل ولا تنظر لأي انتقاد، موضحة أنه هناك دائما حالة من الانتقاد الكبير وهناك نجاح كبير يكسر النجوم.