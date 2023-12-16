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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أبو العينين ينعي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت: فقدنا قائدا استثنائيًا وأميرًا شجاعًا ستظل مواقفه الخالدة رمزا مضيئا في تاريخ أمتنا

الشيخ نواف الأحمد
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت - الراحل

بمزيد من مشاعر الحُزن والأسى، نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب المصري، قائلًا: "نُشاطر دولة الكويت الشقيقة - حكومةً وشعبًا - الأحزان في وفاة المغفور له بإذن ربه / الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وأحد زعماء وحكماء و قادة العرب المخلصين. الذي اتسمت مواقفه بالوطنية لنصرة قضايا أمته".

وامتدح أبو العينين سيرة فقيد الامر العربية قائلًا: "فقدت الأمة العربية والإسلامية قائدا استثنائيا، وأميرا شجاعا، ورجل عرف بحكمته البالغة ومواقفه الوطنية الخالدة، وهب حياته لوطنه وأمته، فكانت مسيرته وسنوات حكمه مثالا ونموذجا لقائد عاشق لأمته وشعبه، ستظل مواقفه وأعماله الخالدة رمزا مضيئا في تاريخ أمتنا". 

وتابع أبو العينين: "رحم الله أمير الكويت الذي سيترك برحيله فراغا كبير في عالمنا العربي .. خالص التعازي لأسرة الصباح الكريمة و لاشقائنا في الكويت في مصابهم الآليم .. وندعوا الله عز وجل أن يرحمه ويتغمده بمغفرته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، وأن يسدد سبحانه وتعالي خطي الكويت لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار .. رحم الله فقيد الأمة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح" .. وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. 

النائب محمد أبو العينين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح محمد أبو العينين أبو العينين مجلس النواب

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