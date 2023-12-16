وزيرا الاتصالات والنقل يفتتحان مكتب بريد محطة الملك فؤاد بكفر الشيخ

افتتح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقهما اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ مكتب بريد "محطة الملك فؤاد" بمنطقة منشية فؤاد فى محافظة كفر الشيخ؛ بحضور عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن المحافظة بعد الانتهاء من أعمال رفع كفاءة محطة قطار الملك فؤاد التاريخية أو ما تُعرف باسم «المحطة الملكية» وتطويرها وترميمها وتحويلها لمكتب بريد لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة وخدمات مصر الرقمية للمواطنين؛ وكان فى استقبالهم الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

يأتى ذلك فى إطار بروتوكول التعاون الذى سبق توقيعه بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متمثلة فى الهيئة القومية للبريد، ووزارة النقل متمثلة فى شركة "ام او تى" للاستثمار والتنمية الذراع الاستثمارى لوزارة النقل، والذى يتيح استغلال 13 موقع ضمن أملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر بغرض تقديم الخدمات البريدية المختلفة من خلال تلك المواقع والتى تشمل 11 موقع بمحطات قطارات السكك الحديدية بـــ ( الجيزة، وبنها، ودمنهور، وسيدى بشر، والحامول، والسويس، وأسيوط، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وإدفو) بالإضافة الى منح حق استغلال مبنى الحركة البريدية الرئيسى برمسيس و كذا استغلال محطة الملك فؤاد الأثرية بكفر الشيخ.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن افتتاح مكتب بريد "محطة الملك فؤاد" يأتى فى ضوء التعاون المثمر بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل؛ موضحا أن المكتب كان محطة قطار مخصصة للملك فؤاد منذ عشرينيات القرن الماضى وتم الاتفاق بين الوزارتين على تجديد المحطة بعد أن طالها الإهمال نتيجة لتوقف استخدامها لعقود طويلة وذلك من أجل استعادة قيمتها التراثية وجمالها المعمارى المتميز وتحويلها إلى مكتب بريد متميز لخدمة أهالى المنطقة المحيطة به؛ مشيرا إلى أن الهيئة القومية للبريد تنفذ استراتيجية لتجديد مكاتب البريد ذات الطراز المعمارى المتميز والقيمة التاريخية المتفردة حيث تم البدء بمكاتب بريد فى أسوان ثم المنيا ثم الفيوم ثم كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن افتتاح المكتب اليوم يأتى فى إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير كافة مكاتب البريد وزيادة عددها حيث تتنوع مكاتب البريد لتشمل مكاتب ثابتة وأخرى متنقلة؛ موضحا أنه تم تطوير أكثر من 85 % من مكاتب البريد، كما يتم تجديد المكاتب ذات الطراز المعمارى المتميز.

وأضاف الدكتور أن التطوير لا يقتصر فقط على المكاتب من حيث الشكل والطراز المعمارى فقط ولكن يمتد لتطوير الخدمات من خلال ميكنة كافة الخدمات وتقديم خدمات مصر الرقمية بهدف تقديم خدمة مميزة ومطورة ومحوكمة ويسيرة لأكثر من 40 مليون مواطن يستخدمون خدمات البريد المصرى.

وقدم المهندس كامل الوزير وزير النقل التهنئة لكل أهالى كفر الشيخ بافتتاح مكتب بريد محطة الملك فؤاد والذى سيقدم خدمات مميزة لأهالى المحافظة؛ مشيرا إلى أن تطوير وإعادة ترميم ورفع كفاءة محطة الملك فؤاد يأتى فى إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتطوير كافة محطات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية ومنها المحطات التى تدخل ضمن مبادرة حياة كريمة وكذلك تطوير كافة المحطات التاريخية والأثرية؛ مشيرا الى الانتهاء من تطوير المحطة التاريخية بالمنتزة بالتوازى مع صيانة وترميم قطار الملك فاروق وحيث أصبحت المحطة مزارا تاريخيا وسياحيا.

وأعلن الفريق مهندس كامل الوزير أنه تم وضع مخطط لإنشاء محلات تجارية ومبانى إدارية وعيادات وصيدليات بالأراضى الملاصقة للمحطة وبنفس الطراز المعمارى الخاص بها لخدمة أهالى مدينة كفر الشيخ وهى هدية من الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل لأهالى كفر الشيخ.

وأضاف الوزير أن هذا الافتتاح يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتنسيق والتعاون بين جميع أجهزة الدولة للسعى نحو الجمهورية الجديدة و التى تهدف إلى العمل على رفع كفاءة كافة أجهزة ومرافق الدولة والارتقاء بحياة المواطنين وتقديم اعلى مستوى من الخدمات لهم وفى اطار حرص وزارة النقل على إعادة تأهيل المحطات التاريخية مع الحفاظ على قيمتها التراثية وتوظيفها بما يعود بمردود إيجابى على المواطنين وذلك تأكيدا على اهتمام الدولة ببناء مجتمع حديث ارتكازا على تاريخ عريق .

ورحب اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، بالفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً على دعمهم المستمر والمتواصل لمشروعات التنمية والخدمات لأبناء محافظة كفرالشيخ، لافتاً إلى أن زيارة اليوم جاءت استكمالاً لمسيرة العطاء والتنمية لافتتاح مركز الخدمات البريدية المطور بمحطة الملك فؤاد، الذى يقدم الخدمات البريدية والمالية والحكومية المميزة من خلال ٦ شبابيك للخدمات البريدية المتنوعة، وتفقد مركز الإبداع الرقمي، وتفقد أعمال شارع ناجى شتلة، ومحطة السكة الحديد بكفرالشيخ، وتفقد موقع إنشاء كوبرى سخا العلوى، فضلاً عن تفقد طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج بطول 30 كم.

وأوضح نور الدين أنه يتم إنشاء مركز ابداع مصر الرقمية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتقديم خدمة متكاملة لشباب كفر الشيخ، للربط بين المهارات التكنولوجية لمهن المستقبل فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومهارات العمل الحر ومهارات الإبداع، وريادة الأعمال.



من جانبه قال الدكتورشريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: "إن الهيئة تنفذ أكبر خطة تطوير وإعادة إحياء للمكاتب والمقرات التاريخية والأثرية بهدف المحافظة عليها وإعادة رونقها، مشيرًا إلى أن الهدف من تطوير مكتب بريد "محطة الملك فؤاد" الذى تم افتتاحه اليوم هو الحفاظ على المقرات التاريخية لما لها من قيمة تاريخية كبيرة حيث تم ترميمه وتطويره وإعادة إحيائه باستخدام أحدث أساليب الاستدامة مع الحفاظ على تراثه المعمارى الفريد والهُوية المصرية"؛ موضحا أن الهيئة تمتلك عددًا من المقرات التاريخية المنشأة منذ أكثر من ١٠٠ عام، منها متحف البريد الذى يقع فى ميدان العتبة، بالإضافة إلى مكاتب البريد التى تم الانتهاء من ترميمها وتطويرها مثل مكتب بريد "القاهرة الرئيسى" بالعتبة، ومكتب بريد "المشيخة" بالديوان العام، ومكتب بريد "أسوان فرعى"، ومكتب بريد "الشلال"، ومكتب بريد "فارس" بأسوان، وهى مكاتب ذات طابع تاريخى تم تطويرها للحفاظ على هويتها وخلق بيئة عمل مثالية توفر تجربة فريدة للعملاء.



جدير بالذكر أن عدد مكاتب البريد فى منطقة بريد كفر الشيخ يبلغ ١٦٢ مكتب بريد، تتضمن ٨ مكاتب بريد تقع ضمن مبادرة حياة كريمة تم تطوير ٦ مكاتب، وجارى الانتهاء من إنشاء مقرين بديلين، بالإضافة إلى التواجد فى ٥ مجمعات حكومية.