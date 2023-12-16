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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

استعدوا للشتاء الحقيقي.. بيان مهم من مركز المناخ بشأن طقس الخميس المقبل

صدى البلد

كشف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، موضحا أن مجمل حالة طقس في الوقت الحالي “دافئ نهارا.. بارد ليلا”.

متى يبدأ الشتاء؟

أشار "فهيم" خلال تصريحات له، إلى أن الشتاء الحقيقي سيبدأ من يوم الخميس المقبل، بانكسار كبير في الحرارة نهارا، ومزيد من الانخفاض ليلا، وزيادة كبيرة في نقطة الندى والرطوبة الجوية، ليبدأ الشتاء الحقيقي الصريح في مصر.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

أهم النصائح بشأن الطقس

نصح خبراء الأرصاد، بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة فى الصباح الباكر أو ساعات الليل المتأخرة، والابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء، وألواح الإعلانات المعدنية، والمباني المتهالكة، وضرورة القيادة بهدوء تام خلال سقوط الأمطار.

وعن الظواهر الجوية، أوضح أنه ستتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب علي مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 24 16
العاصمة الإدارية 24 14
6 أكتوبر 24 14
بنها 23 15
دمنهور 24 15
وادى النطرون 22 14
كفر الشيخ 24 15
المنصورة 24 14
الزقازيق 23 15
شبين الكوم 24 15
طنطا 23 15
دمياط 23 14
بورسعيد 23 15
الإسماعيلية 24 13
السويس 24 14
العريش 23 11
رفح 22 10
رأس سدر 26 15
نخل 22 05
كاترين 20 03
الطور 25 13
طابا 22 14
شرم الشيخ 28 18
الاسكندرية 23 13
العلمين الجديدة 23 12
مطروح 22 12
السلوم 21 10
سيوة 22 08
رأس غارب 27 16
الغردقة 28 17
سفاجا 27 17
مرسى علم 28 18
شلاتين 29 21
حلايب 27 21
أبو رماد 28 20
رأس حدربة 27 21
الفيوم 26 11
بني سويف 26 11
المنيا 26 10
أسيوط 27 10
سوهاج 29 12
قنا 30 13
الأقصر 30 14
أسوان 31 16
الوادى الجديد 30 10
أبوسمبل 30 16

الطقس حالة الطقس الأرصاد درجات الحرارة ارتداء الملابس الشتوية الدكتور محمد علي فهيم طقس يوم الخميس

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