أجلوا السفر فورا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية بالتزامن مع ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة.

حالة الطقس على القاهرة

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس

تحذير عاجل من هذه الظاهرة

وعن الظواهر الجوية، كشفت الأرصاد عن تكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب علي مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

وتنعدم الرؤية تماما على بعض الطرق، إذ حذر الخبراء من القيادة بسرعة من الساعة 4 إلى الساعة 9 صباحا واتباع تعليمات المرور، مناشدون بتأجيل السفر في هذا التوقيت.

الأرصاد

أمطار خفيفة

كما يتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ن كشفت الأرصاد أنها تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم بحسب الأرصاد :

العظمى الصغرى

القاهرة 24 16

العاصمة الإدارية 24 14

6 أكتوبر 24 14

بنها 23 15

دمنهور 24 15

وادى النطرون 22 14

كفر الشيخ 24 15

المنصورة 24 14

الزقازيق 23 15

شبين الكوم 24 15

طنطا 23 15

دمياط 23 14

بورسعيد 23 15

الإسماعيلية 24 13

السويس 24 14

العريش 23 11

رفح 22 10

رأس سدر 26 15

نخل 22 05

كاترين 20 03

الطور 25 13

طابا 22 14

شرم الشيخ 28 18

الاسكندرية 23 13

العلمين الجديدة 23 12

مطروح 22 12

السلوم 21 10

سيوة 22 08

رأس غارب 27 16

الغردقة 28 17

سفاجا 27 17

مرسى علم 28 18

شلاتين 29 21

حلايب 27 21

أبو رماد 28 20

رأس حدربة 27 21

الفيوم 26 11

بني سويف 26 11

المنيا 26 10

أسيوط 27 10

سوهاج 29 12

قنا 30 13

الأقصر 30 14

أسوان 31 16

الوادى الجديد 30 10

أبوسمبل 30 16

