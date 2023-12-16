الأرصاد: طقس اليوم معتدل الحرارة نهارا بارد ليلا..والقاهرة تسجل هذا الرقم

قدّمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، 16 ديسمبر 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، المذاع على فضائية “صدى البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت.



ويتوقع خبراء الهيئة أن يسود البلاد اليوم، طقس معتدل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:

العظمى الصغرى

القاهرة 26 - 15

الإسكندرية 23 - 17

الإسماعيلية 26 - 13

الغردقة 27 -18

أسوان 32 - 16

سوهاج 28 - 13

المنيا 27 - 13