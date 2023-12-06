هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس اليوم، خاصة بعد ما أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري في بيان صادر عنها أمس عن وجود سيول كثيفة جنوب وغرب مرسى علم (المنطقة التاسعة/ البحر الأحمر ) ونتج عن ذلك قطع فى طريق مرسى علم / ادفو عند الكيلو 35، والكيلو 55 اتجاه إدفو بالإضافة الى قطع فى طريق مرسى علم / برنيس عند الكيلو 70 أبو غصون جنوب مرسى علم، كما تم قطع الكهرباء عن المدينة.

هل تصل السيول إلى القاهرة؟

ويتساءل الكثير عن إمكانية وصول هذه السيول إلى القاهرة، وهو ما لم تصرح هيئة الأرصاد الجوية به، مشيرة إلى أن الطقس اليوم لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.



وذكرت الأرصاد - في بيان، أنه من المتوقع شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

أمطار خفيفة

وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سلاسل جبال الأحمر على فترات متقطعة، كما متوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.



وأضافت أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة بحسب هيئة الأرصاد :

العظمى الصغرى

القاهرة 23 15

العاصمة الإدارية 23 14

6 أكتوبر 24 14

بنهــــا 23 15

دمنهور 22 15

وادي النطرون 24 14

كفر الشيخ 22 13

المنصورة 23 14

الزقازيق 24 15

شبين الكوم 23 15

طنطا 22 12

دمياط 22 15

بورسعيد 23 13

الإسماعيلية 25 17

السويس 24 15

العريش 24 13

رفح 23 12

رأس سدر 24 14

نخل 23 08

كاترين 22 05

الطور 28 16

طابا 26 15

شرم الشيخ 27 18

الإسكندرية 22 12

العلمين الجديدة 23 14

مطروح 21 11

السلوم 21 10

سيوة 23 09

رأس غارب 28 18

الغردقة 27 18

سفاجا 27 20

مرسى علم 28 19

شلاتين 28 23

حلايب 26 22

أبو رماد 26 22

رأس حدربة 25 22

الفيوم 23 13

بني سويف 24 12

المنيا 23 10

أسيوط 24 10

سوهاج 25 14

قنا 27 15

الأقصر 27 14

أسوان 28 15

الوادى الجديد 29 10

أبوسمبل 28 14